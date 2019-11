Jonas Svensson keert donderdagmiddag terug in de basis bij AZ. In de Europa League-wedstrijd tegen FK Astana (aftrap 16.50 uur) staat Dani de Wit op het middenveld, waardoor Calvin Stengs als rechtsbuiten begint.

Svensson miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen FC Twente (3-0-zege) wegens een lichte blessure. De Noor is een vaste waarde als rechtsback in de Alkmaarse ploeg en kan in Nur-Sultan vanaf de eerste minuut meespelen.

Trainer Arne Slot schuift dit seizoen nog wel eens met de positie van Stengs, die met zijn goede prestaties een plek in de voorselectie van Oranje heeft afgedwongen. In Kazachstan staat Stengs rechtsbuiten, waardoor er een plek op het middenveld voor De Wit vrijkomt en Yukinari Sugawara op de bank plaatsneemt.

Opstelling Astana FK: Éric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Tomasov, Pertsukh, Maevski, Beysebekov; Khizhnichenko, Rotariu.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Wijndal; Mdtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.