Sarina Wiegman benadrukt dat het niet vanzelfsprekend is dat de Oranjevrouwen vrijdag in de EK-kwalificatiereeks van Turkije winnen. De bondscoach ziet dat er nog veel beter kan bij haar ploeg.

Nederland won begin vorige maand van Slovenië (2-4) en Rusland (4-0) en is met vier overwinningen in vier wedstrijden hard op weg naar plaatsing voor het EK.

"Maar zo makkelijk ging het niet tegen Slovenië. Kijk, niets gaat vanzelf. De verwachtingen zijn hoog en iedereen verwacht dat we winnen én goed spelen. Maar je moet nooit iets als een vanzelfsprekendheid zien", zegt Wiegman tegen het AD.

"Als ons team bij elkaar komt, hebben de speelsters veel zin om te voetballen en voor Oranje uit te komen. Wij kijken dan weer met de staf hoe we weer beter kunnen voetballen. Daar zijn we elke dag mee bezig, daar komt een bepaalde norm in. Een standaard."

Begin september waren de Oranjevouwen in Heerenveen al met 3-0 te sterk voor Turkije door doelpunten van Stefanie van der Gragt, Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse.

'Uitwedstrijden zijn enorm verschil'

Wiegman eist vrijdag in Turkije weer het maximale van haar ploeg. "Gemakzucht is gewoon heel gevaarlijk. En uitwedstrijden zijn een enorm verschil ten opzichte van duels in Nederland", zegt ze over de entourage.

De bondscoach heeft Jackie Groenen, Shanice van de Sanden en Kika van Es weer terug. Lineth Beerensteyn en de al langer geblesseerde Lieke Martens ontbreken. "Ik verwacht dat wij de bal hebben en het spel maken tegen Turkije. Eigenlijk zoals alle wedstrijden."

Turkije-Nederland wordt vrijdag gespeeld in het Bornova-stadion in Izmir en begint om 17.00 uur (Nederlandse tijd). Dinsdag om 20.00 uur is de aftrap van Nederland-Slovenië in Arnhem.