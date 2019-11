Alex Morgan heeft goede hoop dat ze komende zomer met de Verenigde Staten deel kan nemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De spits van 'Team USA' is zwanger en uitgerekend in april 2020, drie maanden voor de openingsceremonie op 24 juli.

"Als ik bevallen ben van een gezond kind, wil ik zo snel mogelijk weer aansluiten bij de nationale ploeg", zegt de dertigjarige Morgan donderdag in USA Today. "Ik kijk ernaar uit om te spelen in Tokio." De voetbalster maakte twee weken geleden bekend dat ze zwanger is.

Afgelopen zomer werd Morgan met haar landgenote Megan Rapinoe en de Engelse Ellen White met zes goals gedeeld topscorer van het WK in Frankrijk, al was ze in de met 2-0 gewonnen eindstrijd tegen Oranje niet trefzeker.

In totaal scoorde Morgan al 107 keer in haar lange interlandloopbaan, die in 2010 begon. Los van het wel of niet halen van de Spelen, twijfelt ze er niet aan of ze terug zal komen op topniveau.

"Er zijn heel veel sportvrouwen die terugkeren na de geboorte van een kind en een mooi gezinsleven combineren met een succesvolle carrière. Ik wil in de voetsporen treden van die vrouwen en zal de sport nog net zo leuk vinden als altijd."

Alex Morgan na de WK-finale tegen Oranje. (Foto: Pro Shots)

VS moet zich nog plaatsen

Overigens moet de VS zich nog wel plaatsen voor de Spelen van Tokio en die kwalificatie zal Morgan zeker missen door haar zwangerschap.

Gezien de kwaliteiten in de ploeg mag de kwalificatie ook zonder Morgan, die op clubniveau speelt voor Orlando Pride, geen probleem zijn voor 'Team USA'. De ploeg pakte in 1986, 2004, 2008 en 2012 ook al olympisch goud.

Aan het vrouwenvoetbaltoernooi van de Spelen doen in totaal twaalf landen mee. Nederland, gastland Japan, Engeland, Zweden, Brazilië en Nieuw-Zeeland zijn al zeker van deelname.