PSV-trainer Mark van Bommel raakt niet in paniek van de slechte resultaten van zijn ploeg in de afgelopen weken. Hij weigert dan ook dingen donderdag anders te doen op bezoek bij LASK in de groepsfase van de Europa League.

"Als je vier keer achter elkaar niet wint, dan is het logisch dat er dit soort vragen komen. Soms vragen bepaalde wedstrijden om andere dingen, maar we moeten op dezelfde manier doorgaan", zei Van Bommel woensdag op zijn persconferentie in Linz.

"Ik ben een trainer die aan de langere termijn denkt. Als je spelers een systeem wil bijbrengen, waarvan jij denkt dat dat het best bij hen past, dan zit daar veel tijd in."

PSV verloor in de laatste vier wedstrijden van FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en speelde gelijk tegen LASK (0-0) en Sparta Rotterdam (2-2). De Eindhovenaren raakten daardoor ver achterop in de Eredivisie en maakten het zichzelf ook lastig in de Europa League.

"PSV is een topclub, die moet alles winnen. Dat voel ik ook, dat voelt iedereen binnen de club. En dan de manier waarop wij met deze fase omgaan. De club, het bestuur, spelers, staf, supporters. Het is mooi om te zien dat je allemaal samenblijft", aldus Van Bommel.

PSV kreeg in de thuiswedstrijd tegen LASK voldoende kansen, maar scoorde niet. (Foto: Pro Shots)

'Afellay nog niet ver genoeg om te kunnen starten'

Van Bommel heeft Ibrahim Afellay voor het eerst opgenomen in zijn wedstrijdselectie voor een Europees uitduel. De middenvelder heeft al 23 maanden geen officieel duel meer gespeeld, maar zat dit seizoen wel al op de reservebank.

"Ibi (Ibrahim, red.) is mee, omdat ik denk dat hij van waarde kan zijn voor mijn elftal. Echter vind ik hem nog niet ver genoeg om te kunnen starten", vertelde Van Bommel, die Afellay begin dit seizoen benoemde tot zijn aanvoerder.

LASK-PSV begint donderdag om 18.55 uur in het nagenoeg uitverkochte Linzerstadion en staat onder leiding van de Roemeense scheidsrechter Radu Petrescu.

PSV plaatst zich bij winst voor de knock-outfase van de Europa League. De Brabanders gaan na drie speelrondes aan kop in poule D met zeven punten, gevolgd door Sporting CP (zes), LASK (vier) en Rosenborg BK (nul).

