Arsenal heeft woensdag voor het eerst dit seizoen punten verspeeld in de groepsfase van de Europa League. De Londenaren moesten na een enerverende slotfase genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Vitória de Guimarães.

Arsenal kwam met een veredeld B-elftal - onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang kreeg rust - tien minuten voor tijd op voorsprong door een doelpunt van Shkodran Mustafi, die een vrije trap van Nicolas Pépé binnenkopte.

Vitória de Guimarães gaf zich echter niet gewonnen en bracht de stand in de blessuretijd van de tweede helft alsnog op gelijke hoogte dankzij een treffer van Bruno Duarte, die doel trof met een fraaie omhaal.

Manager Unai Emery liet ook Granit Xhaka buiten zijn wedstrijdselectie. De middenvelder raakte dinsdag zijn aanvoerdersband kwijt aan Aubameyang wegens het misbaar dat hij maakte bij zijn wissel in het thuisduel met Crystal Palace (2-2).

Wedstrijd kon niet op donderdag worden gespeeld

De wedstrijd tussen Vitória de Guimarães en Arsenal werd al op woensdag in plaats van donderdag gespeeld, omdat Sporting Braga donderdag ook thuis speelt en beide stadions slechts 10 kilometer bij elkaar vandaan liggen.

Arsenal gaat nog wel riant aan kop in poule F met tien punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Eintracht Frankfurt (zes uit drie), Standard Luik (drie uit drie) en Vitória de Guimarães (één uit vier).

Mocht Standard Luik donderdag in eigen huis niet weten te winnen van Eintracht Frankfurt, dan is Arsenal zeker van een plek in de knock-outfase van het tweede Europese bekertoernooi.

