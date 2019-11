Feyenoord-trainer Dick Advocaat merkt in aanloop naar het Europa League-duel met Young Boys van donderdagavond dat de zege op VVV-Venlo (0-3) bij zijn debuut op de Rotterdamse bank goed is geweest voor de sfeer bij zijn nieuwe club.

"Na vier trainingen kun je er nog niet alles over zeggen, maar ik proef wel dat er meer beleving is in de groep, mede door de overwinning in Venlo", zei Advocaat woensdag op een persconferentie in De Kuip.

De 72-jarige trainer werd vorige week aangesteld als coach van Feyenoord, als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. De oud-bondscoach van Oranje leidde de Rotterdammers afgelopen zondag in het uitduel met VVV direct naar de eerste overwinning sinds begin oktober.

"De sfeer is goed", stelde middenvelder Jens Toornstra, die ook aanschoof bij het persmoment. "Een zege helpt natuurlijk altijd. Er zijn wat veranderingen geweest onder de nieuwe trainer. Iedereen staat op scherp, dat is goed."

Advocaat: "We hebben een aantal dingen veranderd dat voor ons gevoel beter is. We moeten vooral altijd kunnen terugvallen op de organisatie. Het is belangrijk dat iedereen bij balverlies meedoet, maar ook dat iedereen bij balbezit initiatief durft te nemen. We gaan per wedstrijd kijken wat we kunnen verbeteren."

Young Boys-Feyenoord was de voorlaatste wedstrijd van Jaap Stam op de bank bij de Rotterdammers. (Foto: Pro Shots)

'Niet verstandig om alle risico's te nemen'

Feyenoord heeft donderdag tegen Young Boys een overwinning nodig, want de huidige nummer tien van de Eredivisie staat halverwege de groepsfase van de Europa League laatste in poule G met drie punten uit drie wedstrijden. De Zwitserse tegenstander is koploper met zes punten.

"We komen van onderen, dus het is zaak dat we resultaten neerzetten", zei Advocaat. "We moeten morgen winnen, maar we mogen ook niet verliezen. Daar zit het gevaar, gaan we alle risico's nemen? Ik denk niet dat dat verstandig is."

Feyenoord verloor twee weken geleden in Zwitserland met 2-0 van Young Boys. Dat was de voorlaatste wedstrijd onder Stam, die een paar dagen later na de verloren Klassieker tegen Ajax (4-0) opstapte.

"We hadden veel de bal in Zwitserland, zonder veel kansen te creëren", analyseerde Toornstra. "Zij wachtten op de counter, daar zijn ze heel goed in. We moeten morgen voorkomen dat we balverlies lijden en zo hun tegenaanval inleiden."

Stand groep G Europa League 1. Young Boys: 3-6 (5-3)

2. Rangers FC: 3-4 (3-3)

3. FC Porto: 3-4 (3-4)

4. Feyenoord: 3-3 (2-3)

Botteghin nog niet fit genoeg om te spelen

Advocaat kan donderdag wederom niet beschikken over Eric Botteghin. De verdediger heeft nog altijd last van een hamstringblessure. Leroy Fer is geschorst en zal op het middenveld vervangen worden door Renato Tapia.

Rick Karsdorp, die tegen VVV een kwartier voor tijd gewisseld werd met een lichte blessure, is fit en zal spelen.

Het duel tussen Feyenoord en Young Boys begint donderdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van de Poolse scheidsrechter Pawel Gil.

Bekijk het programma en de standen in de Europa League