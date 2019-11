AZ-trainer Arne Slot verwacht dat zijn ploeg het donderdag in Kazachstan lastiger krijgt tegen FC Astana dan twee weken geleden in Den Haag. De Alkmaarders verpletterden de kersverse landskampioen toen met 6-0 in de groepsfase van de Europa League.

"Vooraf hadden we gehoopt dat ze niet afgelopen, maar pas komend weekend kampioen zouden worden", zei Slot woensdag op zijn persconferentie in Astana.

"Dan hadden ze misschien wel opnieuw de keuze gemaakt om een aantal spelers rust te geven. Daar gaan we nu niet vanuit. Tegelijkertijd is het mooi om te zien hoe de verhoudingen liggen wanneer beide teams met hun sterkste elftal spelen."

Slot houdt wel rekening met eenzelfde type wedstrijd als in Den Haag. Hij zag zijn elftal in de eerste confrontatie met FC Astana eigenlijk alleen maar op de helft van de tegenstander spelen en de ene na de andere kans creëren.

"Toen stond het na 75 minuten 2-0 voor ons en waren we heel dominant. Maar de 6-0 gaf een ietwat overdreven beeld van de krachtsverhoudingen", erkende hij.

"Het zou mij alleen niet verbazen als wij morgen veel aan de bal zijn en zij meer op de counter spelen. Alleen zullen hun beste spelers nu waarschijnlijk wél meedoen en hebben ze het vertrouwen van het kampioenschap op zak."

De spelers van AZ vieren de 6-0-zege op FC Astana. (Foto: Pro Shots)

'Trainers zullen temperatuurverhoging wel lekker vinden'

Middenvelder Fredrik Midtsjø sprak woorden van soortgelijke strekking. "Zoals gezegd zijn ze kampioen en kunnen ze zich nu focussen op de Europa League. Daar willen zij ongetwijfeld nog wat laten zien."

Midtsjø werd ook nog gevraagd naar de weersomstandigheden in Astana. De temperatuur buiten ligt momenteel rond het vriespunt, maar de temperatuur in de Astana Arena zal donderdag worden verwarmd tot een graad of 15.

"Ik ben gewend aan de kou, dus voor mij is het normaal. Ik denk dat de trainers het wel lekker zullen vinden. Of het een voordeel voor ons als spelers is, weet ik niet. Eigenlijk maakt het mij niet uit hoe koud of warm het is, als we maar winnen."

FC Astana-AZ begint donderdag al om 16.50 uur Nederlandse tijd in de Astana Arena en staat onder leiding van de Deense scheidsrechter Mads-Kristoffer Kristoffersen.

AZ zet bij winst een goede stap naar de knock-outfase. De nummer twee in de Eredivisie staat na drie speelrondes met vijf punten tweede in groep L, achter Manchester United (zeven), maar voor Partizan Belgrado (vier) en FC Astana (nul).

