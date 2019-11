Keisuke Honda heeft woensdag een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Vitesse. De 33-jarige Japanner trainde sinds vorige week woensdag mee bij de Arnhemmers.

"Het is een tijd geleden dat ik in Nederland heb gevoetbald", zegt Honda, die in 2008 en 2009 bij VVV naam maakte in de Eredivisie, op de site van Vitesse. "Hopelijk herinneren de voetballiefhebbers in Nederland mij nog."

"Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om indruk te maken op de velden. Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk ernaar uit om in het stadion en voor de supporters te spelen. Ook is het een leuke bijkomstigheid dat ik opnieuw in het geel-zwart mag spelen."

Honda, die in juli meetrainde bij VVV om zijn conditie op peil te houden, was transfervrij sinds zijn verbintenis bij Melbourne City afgelopen zomer afliep en kon dus buiten de transferperiodes worden vastgelegd door Vitesse.

De spelmaker kwam namens VVV tot 71 duels, 26 goals en 22 assists, waarmee hij in januari 2010 een transfer naar CSKA Moskou verdiende. Daar werkte hij al samen met de huidige Vitesse-trainer Leonid Slutsky.

Na 3,5 jaar in Rusland, waarin hij twintig goals en vijftien assists noteerde, vertrok Honda voor 3,5 jaar naar AC Milan. Vervolgens speelde hij één seizoen in Mexico bij Pachuca en één seizoen in Australië bij Melbourne City.

Honda blijft ook bondscoach van Cambodja

Technisch directeur Mo Allach, die bij VVV al samenwerkte met Honda, is tevreden met de komst van de 98-voudig international van Japan (37 goals).

"Ik ben blij dat we op deze manier en ook nog voor de winterstop de diverse blessures kunnen opvangen. De carrière van Keisuke spreekt voor zich. Hopelijk laat hij opnieuw zijn kwaliteiten zien in de Eredivisie."

Honda, die actief zal blijven als bondscoach van Cambodja, moet nog een werkvergunning krijgen. Vitesse verwacht dat hij na de interlandperiode van volgende week aan kan sluiten bij de ploeg van Slutsky.

De Arnhemmers staan na twaalf wedstrijden op de vijfde plek in de Eredivisie met 23 punten.

