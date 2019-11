De Noord-Ierse bondscoach Michael O'Neill heeft verdedigers Craig Cathcart en Michael Smith woensdag opgenomen in zijn selectie voor de cruciale EK-kwalificatieduels met het Nederlands elftal en Duitsland.

Watford-speler Cathcart (30) en Hearts-rechtsback Smith (31) moesten afgelopen weekend bij een wedstrijd van hun club gewisseld worden wegens een blessure, maar zijn fit genoeg om de definitieve groep van O'Neill te halen.

Beide verdedigers stonden vorige maand in de basis toen Noord-Ierland in Rotterdam met 3-1 verloor van Oranje, ondanks een 0-1-voorsprong een kwartier voor tijd.

O'Neill heeft precies dezelfde 25 spelers opgeroepen als voor de vorige interlandperiode. Norwich City-back Jamal Lewis haakte toen geblesseerd af, maar zit er nu weer bij.

Het Nederlands elftal heeft volgende week zaterdag in Belfast genoeg aan een gelijkspel om zich voor het EK van volgend jaar te kwalificeren. De Noord-Ieren staan met nog twee duels te gaan derde op drie punten van Nederland en Duitsland en hebben een zege nodig. De nummers één en twee uit de poule mogen naar het EK.

De ploeg van O'Neill sluit de kwalificatiereeks op dinsdag 19 november af met een uitwedstrijd tegen Duitsland. De Duitsers spelen drie dagen eerder eerst nog tegen Wit-Rusland, terwijl Oranje het in de laatste speelronde in Amsterdam opneemt tegen Estland.

Ook Estland maakt selectie bekend

De Estse bondscoach Karel Voolaid heeft woensdag ook zijn selectie bekendgemaakt voor het duel met het Nederlands elftal. Met keeper Marko Meerits (Vitesse, FC Emmen) en verdediger Karol Mets (NAC Breda) zitten er twee spelers met een verleden in Nederland in de groep van 23.

Estland is met één punt uit zeven wedstrijden hekkensluiter in groep C. De ploeg verloor in september met 0-4 van Oranje in Tallinn.

Bondscoach Ronald Koeman komt vrijdag met de definitieve selectie van het Nederlands elftal.

Stand in groep C 1. Nederland: 6-15 (19-7)

2. Duitsland: 6-15 (20-6)

3. Noord-Ierland: 6-12 (8-7)

4. Wit-Rusland: 7-4 (4-12)

5. Estland: 7-1 (2-21)

