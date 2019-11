De speelsters van de Australische voetbalploeg zullen door een nieuwe cao op veel gebieden evenveel gaan verdienen als hun mannelijke collega's.

De Australische voetbalbond FFA en de Australische vakbond voor voetballers PFA maakten het nieuws over de cao, die voor vier jaar geldt, woensdag bekend.

Volgens beide partijen gaat het om een "historische overeenkomst". "Dit is een grote stap om de loonkloof tussen de 'Socceroos' en de 'Matildas' te dichten", zei FFA-voorzitter David Gallop, doelend op de bijnamen van de nationale ploegen.

"Dit is een unieke deal in het voetbal en we denken dat dit wereldwijd een model is voor alle bonden en spelers, man en vrouw", aldus PFA-directeur John Didulica. "Deze overeenkomst is gebaseerd op gelijkheid."

Door de nieuwe deal zullen de mannen en de vrouwen een gelijk percentage krijgen van het door de nationale elftallen gegeneerde inkomen, bijvoorbeeld door reclames. Bovendien wordt het salaris van de topspeelsters gelijkgetrokken met dat van de beste mannen, naar maximaal 100.000 Australische dollar (omgerekend circa 62.000 euro).

De spelers van de 'Socceroos' zullen uiteindelijk waarschijnlijk nog wel meer verdienen dan de speelsters van de 'Matildas', omdat ze beiden 40 procent van het verdiende prijzengeld op grote toernooien krijgen en er bij kampioenschappen voor mannen meer geld beschikbaar is dan bij kampioenschappen voor vrouwen.

Discussie over loonkloof in voetbal speelt al langer

De discussie over het verschil in inkomen tussen voetballers en voetbalsters speelt al langer. Zo klaagden de Amerikaanse voetbalsters in maart de Amerikaanse voetbalbond aan, omdat de speelsters zich oneerlijk behandeld voelen. Dat conflict is nog steeds niet opgelost.

De Oranjevrouwen bereikten eind 2017 een akkoord met de KNVB over een verhoogde financiële vergoeding, nadat de speelsters duidelijk hadden gemaakt dat ze wilden dat het premiestelsel tussen de mannen en de vrouwen zou worden gelijkgetrokken.

Twee weken geleden werd bovendien bekend dat de voetbalsters uit de Spaanse competitie vanaf 16 november de competitie stilleggen vanwege een staking. De speelsters eisen onder meer de totstandkoming van een minimumloon.