Jürgen Klopp legt zich met flinke tegenzin neer bij het drukke speelschema van Liverpool in december. Dinsdag werd bekend dat 'The Reds' over een maand definitief twee duels in twee dagen moeten spelen, tot ergernis van de Duitse coach.

"We moeten oplossingen gaan vinden", zei Klopp dinsdagavond na het Champions League-duel met KRC Genk (2-1) tegen Engelse media. "Elk jaar gaat het hetzelfde. Men vindt het grappig om vijf wedstrijden in drie dagen in te plannen en dan te kijken hoe dat gaat. Het probleem is duidelijk, nu moeten we er iets aan doen."

Liverpool neemt het op dinsdag 17 december in de kwartfinales van de League Cup op tegen Aston Villa en een dag later speelt de Champions League-winnaar al zijn halvefinaleduel op het wereldkampioenschap voor clubteams in Qatar.

De EFL, de organisator van de League Cup, weigerde het treffen tussen Liverpool en Aston Villa te verplaatsen en daardoor is het voor Klopp onmogelijk om in beide duels zijn sterkste elftal op te stellen. Liverpool moet zich noodgedwongen opsplitsen in twee teams, terwijl Klopp eerder liet weten dat absoluut niet te willen.

"Als er geen andere geschikte datum voor de League Cup-wedstrijd wordt gevonden - dus niet 's middags tijdens Kerst bijvoorbeeld - dan spelen we niet", zei hij eind oktober nog. Die woorden heeft hij dus in moeten slikken.

'We willen niet in de problemen komen'

Klopp realiseert zich dat hij niks anders kan dan zich neerleggen bij de situatie. "We willen geen problemen met de FIFA of de EFL. We respecteren de competities en zullen ook gewoon in actie komen."

"Je mag alleen meedoen aan het WK voor clubs als je de Champions League wint, en dat gebeurt niet vijf miljoen keer in je leven, dus die kans pak je. Is het de beste periode van het jaar voor zo'n toernooi? Nee, maar we gaan er wel heen en zullen alles geven."

Klopp vindt wel dat de opzet van de League Cup aangepakt moet worden. Het aanzien van het tweede bekertoernooi van Engeland is klein, maar er zijn wel veel wedstrijden aan verbonden en die worden voor een groot deel in het drukke najaar gespeeld. Bovendien worden de halve finales beslecht in een tweeluik.

"Het is niet zo dat we niet in actie willen komen in de League Cup, maar ik snap gewoon niet waarom je de halve finales van dat toernooi in de drukste periode van het jaar over twee wedstrijden wil afwerken. Ik ben niet voor het afschaffen van competities, maar we kunnen niet zo verdergaan", besloot Klopp.