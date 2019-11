PSV moet het donderdagavond in het Europa League-duel met LASK nog zonder Donyell Malen en Steven Bergwijn stellen. Ook Jorrit Hendrix behoort niet tot de groep van 21 spelers die woensdag naar Oostenrijk afreist.

Malen en Bergwijn moesten door blessures ook al de laatste twee competitieduels van PSV (0-4-verlies tegen AZ en 1-1 tegen Sparta Rotterdam) aan zich voorbij laten gaan. Hendrix miste die wedstrijden door een schorsing. Het is niet bekend waarom de middenvelder nu niet in de selectie zit.

Door de afwezigheid van Malen en Bergwijn maakt Amar Catic wel deel uit van de PSV-selectie. Het twintigjarige talent maakte eind augustus al zijn debuut voor de Eindhovenaren in de gewonnen uitwedstrijd tegen Apollon Limassol (0-4) in de play-offs van de Europa League en kan dus zijn tweede duel in de hoofdmacht spelen.

Ibrahim Afellay gaat voor de eerste keer sinds zijn terugkeer met PSV mee naar een Europese uitwedstrijd. De 33-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog niet in actie voor de ploeg van trainer Mark van Bommel, al zat hij de laatste vier Eredivisie-duels wel bij de selectie.

PSV koploper in groep D

PSV gaat na drie speelronden in de Europa League met zeven punten aan kop in groep D. De huidige nummer drie van de Eredivisie boekte zeges op Sporting CP (3-2) en Rosenborg BK (1-4), waarna de eerste ontmoeting met Linz twee weken geleden in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

De Oostenrijkers verzamelden tot dusver vier punten en staan derde in de poule, achter Sporting (zes punten). Rosenborg is de puntloze hekkensluiter. De nummers één en twee plaatsen zich voor de zestiende finales.

De wedstrijd tussen PSV en LASK begint donderdag om 18.55 uur. De laatste overwinning van PSV (alle competities) dateert van 6 oktober, toen VVV-Venlo in Eindhoven met 4-1 werd verslagen.

