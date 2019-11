Oranje onder 17 heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) de kwartfinales van het WK in Brazilië bereikt. Door een hattrick van aanvaller Sontje Hansen werd Nigeria met 3-1 verslagen.

Binnen een kwartier was het al 2-1. Ajacied Hansen opende in de vierde minuut de score met een geplaatste bal in de hoek en na de gelijkmaker van Olakunle Olusegun zorgde hij van dichtbij ook voor de tweede Oranje-treffer.

Pas in de slotfase werd de wedstrijd in Goiânia beslist. De VAR constateerde hands in het Nigeriaanse strafschopgebied, waarna Hansen vanaf elf meter zijn hattrick voltooide.

Nederland is na Zuid-Korea het tweede land dat zich op het WK onder de laatste acht schaart. De regerend Europees kampioen staat in de strijd om een halvefinaleticket tegenover Paraguay of Argentinië.

De poulefase verliep moeizaam voor Oranje, want de ploeg van bondscoach Peter van der Veen verloor de eerste wedstrijden van Japan (3-0) en Senegal (3-1).

Na een 4-0-overwinning op de Verenigde Staten was het aan een overwinning van Argentinië op Tadzjikistan te danken dat alsnog de knock-outfase werd gehaald.