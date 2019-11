Dusan Tadic vindt dat Ajax in de uitwedstrijd tegen Chelsea in de Champions League (4-4) op schandalige wijze is behandeld door de arbitrage. De aanvoerder van Ajax is woedend dat zijn ploeg door twee rode kaarten werd gereduceerd tot negen man.

In de 68e minuut werd de wedstrijd op Stamford Bridge compleet op zijn kop gezet toen Daley Blind (overtreding op Tammy Abraham) en Joël Veltman (hands) in één actie hun tweede gele kaart kregen en moesten inrukken. Met twee man minder verspeelde Ajax een 2-4-voorsprong: 4-4.

"Natuurlijk ben ik boos", foeterde Tadic na afloop bij Veronica. "Door deze scheidsrechter is onze wedstrijd verwoest. Hoe kun je in hemelsnaam twee keer rood geven in één actie? Dat zou niet mogelijk moeten zijn."

"Door die rode kaarten werd het een andere wedstrijd. Tot die tijd hadden we alles onder controle. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt."

De aanvoerder is trots dat Ajax er in ieder geval in slaagde om een nederlaag te voorkomen en met zeven punten uit vier duels nog aan kop gaat in groep H. "We mogen trots zijn op ons spel, we waren veel beter dan Chelsea vanavond."

Veltman: 'Dit is een schande'

Ook bij Veltman kwam na de wedstrijd de stoom nog uit zijn oren. Voor de verdediger was het extra zuur dat zijn handsbal niet alleen een tweede gele kaart, maar ook een penalty tegen opleverde. Daaruit maakte Jorginho de aansluitingstreffer. Later viel nog de 4-4 van Reece James.

"Het is een schande", zei Veltman, die ook na een half uur spelen al een gele kaart had gekregen van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. "Volgens mij hield ik mijn arm gewoon langs mijn lichaam. Als hij dan toch een penalty wil geven, wat ik al niet begrijp, dan is het zeker geen gele kaart. We zijn voetballers, we kunnen onze armen er niet afhalen."

"Ik kook echt van binnen, ik voel me honderd procent bestolen. Dit was gekkigheid op een stokje."

Veltman is wel trots dat Ajax niet met lege handen van het veld stapte. "We hebben met negen man gevochten als leeuwen, dus complimenten aan die gasten dat we nog een punt pakken. Maar we hadden natuurlijk gewoon moeten winnen vandaag."

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Champions League