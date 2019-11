Granit Xhaka is niet langer de aanvoerder van Arsenal. De Zwitser moet wegens zijn reactie na een wissel in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace zijn band afstaan aan Pierre-Emerick Aubameyang.

"Ik heb met Granit gesproken en hij is niet langer de aanvoerder van de groep", zei trainer Unai Emery dinsdag op een persconferentie voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd van woensdag tegen Vitória de Guimarães. "Meer wil ik er niet over kwijt."

Xhaka werd anderhalve week geleden door zijn eigen supporters massaal uitgefloten toen Emery hem naar de kant haalde. De middenvelder maakte daarop veel misbaar en daagde het publiek uit door zijn hand achter zijn oren te leggen.

De 27-jarige Xhaka kwam sinds het incident niet meer in actie, deels om hem voorlopig uit de wind te houden. De Zwitsers-Kosovaarse speler werd in de zomer van 2016 door Arsenal overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Pas sinds dit seizoen was hij aanvoerder.

Xhaka bood halfslachtig excuses aan

Emery droeg Xhaka na zijn reactie op om zijn excuses te maken. De speler deed dat uiteindelijk een beetje halfslachtig met een verklaring op Instagram, waarin hij ook deels de schuld bij de supporters legde.

"Ik heb het gevoel dat ik niet begrepen word door de fans. En de laatste weken kreeg ik herhaaldelijk met agressie te maken op sociale media", gaf hij aan.

"Mensen zeiden dingen als 'We breken je benen', 'We vermoorden je vrouw' en 'Ik hoop dat je dochter kanker krijgt'. Die reacties raakten me enorm en zondag was voor mij de druppel toen ik de afkeurende reactie van de fans hoorde bij mijn wissel."

De nieuwe aanvoerder Aubameyang speelt sinds vorig jaar voor de huidige nummer vijf van de Premier League. In zijn eerste seizoen werd de Gabonees meteen gedeeld topscorer van de Premier League.

Bekijk de stand in de Premier League