FC Barcelona is in de groepsfase van de Champions League tegen verrassend puntenverlies opgelopen. Met Frenkie de Jong in de basis bleven de Catalanen in eigen huis steken op 0-0 tegen Slavia Praag.

Barcelona, dat twee weken geleden in Praag een moeizame 1-2-zege boekte, blijft desondanks wel bovenaan staan in groep F. Met acht punten uit vier duels staat de ploeg er beter voor dan Internazionale en Borussia Dortmund (beide 4 punten), die dinsdag om 21.00 uur in Duitsland tegenover elkaar staan. Slavia Praag heeft twee punten.

Voor ruim 65.000 toeschouwers in Camp Nou speelde Barcelona verre van overtuigend, al kreeg het wel de beste kansen. Tien minuten voor rust raakte Lionel Messi na aan fraaie actie de lat.

Na een uur spelen werd een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd omdat Messi buitenspel stond voordat hij Arturo Vidal in staat stelde de bal in het lege doel te tikken. Slavia, waar de Nederlander Mick van Buren niet bij de selectie zat, had op slag van rust eveneens een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zien worden.

Barcelona kende al geen gelukkige aanloop naar het Champions League-duel. In La Liga blameerde de ploeg van de onder druk staande trainer Ernesto Valverde zich zaterdag door met 3-1 van Levante te verliezen. Omdat ook Real Madrid punten verspeelde, staan de Catalanen (op doelsaldo) nog wel bovenaan in eigen land.

Aanvoerder Diego Demme viert de openingsgoal met Emil Forsberg. (Foto: Pro Shots)

Leipzig dicht bij knock-outfase

In groep G deed RB Leipzig uitstekende zaken. De Duitsers wonnen in Sint-Petersburg met 0-2 van FC Zenit.

Leipzig kwam diep in de blessuretijd van de eerste helft op voorsprong toen Diego Demme scoorde uit de rebound van een vrije trap. Marcel Sabitzer maakte er na ruim een uur op aangeven van Emil Forsberg 0-2 van.

Met negen punten uit vier wedstrijden ligt Leipzig op koers om voor het eerst in de clubhistorie de knock-outfase van de Champions League te halen.

Zenit is met vier punten uit vier duels nog niet kansloos voor een plaats in de achtste finales. Olympique Lyon (3-4) en Benfica (3-3) spelen om 21.00 uur tegen elkaar in Frankrijk.

