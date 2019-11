Liverpool heeft in de groepsfase van de Champions League een moeizame thuiszege geboekt op KRC Genk. Mede dankzij een goal van Georginio Wijnaldum won de titelverdediger dinsdag met 2-1. Memphis Depay was trefzeker voor Lyon tegen Benfica (3-1). Frenkie de Jong bleef met Barcelona op 0-0 steken tegen Slavia Praag.

Wijnaldum zette Liverpool op Anfield na een kwartier spelen op voorsprong. Na een voorzet van James Milner kreeg de Oranje-international de bal uit de kluts voor zijn voeten en schoot vervolgens van dichtbij raak.

Het bleek geen voorbode van een eenvoudige avond, want vijf minuten voor rust bracht Mbwana Samatta Genk langszij. Alex Oxlade-Chamberlain bezorgde Liverpool, waar net als Wijnaldum ook Virgil van Dijk de hele wedstrijd meespeelde, in de 53e minuut toch een nipte zege.

Omdat Napoli thuis tegen RB Salzburg bleef steken op 1-1, neemt Liverpool de eerste plaats in groep E van de Italianen over. De Engelsen hebben negen punten, één meer dan Napoli.

Stand Groep E: 1. Liverpool 4-9 (10-7)

2. Napoli 4-8 (6-3)

3. RB Salzburg 4-4 (12-10)

4. KRC Genk 4-1 (4-12)

Frenkie de Jong kwam met Barcelona niet tot winst tegen Slavia Praag. (Foto: Pro Shots)

De Jong verspeelt punten met Barcelona

FC Barcelona liep in groep F tegen verrassend puntenverlies op. Met Frenkie de Jong in de basis bleven de Catalanen in eigen huis steken op 0-0 tegen Slavia Praag.

Voor ruim 65.000 toeschouwers in Camp Nou speelde Barcelona verre van overtuigend, al kreeg het wel de beste kansen. Tien minuten voor rust raakte Lionel Messi na aan fraaie actie de lat.

Na een uur spelen werd een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd omdat Messi buitenspel stond voordat hij Arturo Vidal in staat stelde de bal in het lege doel te tikken. Slavia, waar de Nederlander Mick van Buren niet bij de selectie zat, had op slag van rust eveneens een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd zien worden.

Barcelona, dat twee weken geleden in Praag een moeizame 1-2-zege boekte, blijft desondanks wel bovenaan staan in groep F, met acht punten uit vier duels.

Borussia Dortmund nestelde zich op de tweede plaats door na een knappe comeback met 3-2 van Internazionale te winnen. Bij rust stonden de Italianen, met Stefan de Vrij in de basis, nog met 0-2 voor.

Inter leek na goals van Lautaro Martinez en Matías Vecino op rozen te zitten, maar Borussia Dortmund toonde veerkracht in de tweede helft. Achraf Hakimi (2x) en Julian Brandt brachten het thuispubliek in het Signal Iduna Park in extase.

Stand Groep F: 1. FC Barcelona 4-8 (4-2)

2. Borussia Dortmund 4-7 (5-4)

3. Internazionale 4-4 (6-6)

4. Slavia Praag 4-2 (2-5)

Memphis Depay maakt de 2-0 voor Lyon tegen Benfica. (Foto: Pro Shots)

Memphis trefzeker voor winnend Lyon

In groep G was Memphis ook in de vierde groepswedstrijd van Olympique Lyon trefzeker. De Nederlander had daarmee een aandeel in de 3-1-winst op Benfica.

Memphis schoof de bal na een halfuur keurig binnen op aangeven van Houssem Aouar en zette daarmee de 2-0 op het bord. Joachim Andersen en Bertrand Traoré waren de andere doelpuntenmakers voor de thuisploeg. Haris Seferovic deed bij 2-0 iets terug namens Benfica.

Ook RB Leipzig deed uitstekende zaken. De Duitsers wonnen in Sint-Petersburg met 0-2 van FC Zenit dankzij goals van Diego Demme en Marcel Sabitzer.

Met negen punten uit vier wedstrijden ligt Leipzig op koers om voor het eerst in de clubhistorie de knock-outfase van de Champions League te halen. Lyon staat met zeven punten tweede in de poule.

Stand Groep G: 1. RB Leipzig 4-9 (6-4)

2. Olympique Lyon 4-7 (7-4)

3. FC Zenit 4-4 (5-6)

4. Benfica 4-3 (5-9)

