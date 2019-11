Ook Ajax-trainer Erik ten Hag heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Gianluca Rocchi. "Er wordt een overreding gemaakt op Daley Blind, maar daar wordt niet naar gekeken", zegt de coach bij Veronica. "Daarna maakt Veltman hands, maar hij kan zijn hand er niet afhakken. Bovendien is het dan geen gele kaart. Dit scenario verzin je niet. Niettemin hebben we een geweldige wedstrijd gespeeld. Tactisch was het uitstekend en zelfs met negen man waren we sterk. Ik kan alleen maar zeggen dat ik geweldig trots ben op deze ploeg. We Staan nog steeds bovenaan, maar de situatie had heel anders kunnen zijn."