In de groepsfase van de Champions League staan dinsdag acht wedstrijden op het programma. Om 21.00 uur is het tijd voor onder meer Chelsea-Ajax. De avond begon met Barcelona-Slavia Praag en Zenit-RB Leipzig (18.55 uur). Volg alles in ons liveblog.





LIVE:

FC Barcelona-Slavia Praag (0-0)

FC Zenit-RB Leipzig (0-1)

20.45 uur:

Chelsea-Ajax Goedenavond en welkom in ons Champions League-liveblog! Mijn naam is Rob Hirschmann en samen met mijn collega Patrick Moeke houd ik je vanavond op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Europese wedstrijden. FC Barcelona-Slavia Praag · Ousmane Dembélé, die voor het eerst dit seizoen in de Champions League in de basis staat, speelt nog erg ongelukkig. Chelsea-Ajax · Ajax begint met Neres en zonder Álvaraz aan uitduel met Chelsea

Ajax-trainer Erik ten Hag gunt David Neres een basisplaats voor het uitduel met Chelsea. Daardoor begint Edson Álvarez op de bank in Londen. Daardoor begint Ajax aanvallender dan in eerdere Europese wedstrijden dit seizoen. In de verdediging krijgt Noussair Mazraoui de voorkeur boven Sergiño Dest. Daarmee begint Ajax in dezelfde opstelling als afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle.



Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Ziyech; Promes, Tadic en Neres. FC Zenit-RB Leipzig · 45+2' Goal RB Leipzig! 0-1



Diego Demme schiet raak na een geblokte vrije trap! Het is meteen rust in St. Petersburg. FC Barcelona-Slavia Praag · Rust in Barcelona!



FC Barcelona heeft zijn draai nog niet gevonden tegen een brutaal Slavia Praag, dat er een aantal keren gevaarlijk uitkomt. Zelf krijgt de ploeg al een aantal kansen, maar er is nog niet gescoord. FC Barcelona-Slavia Praag · 45+1' Goal afgekeurd voor Slavia!



Stanciu staat buitenspel. Daar komt Barcelona heel goed weg! FC Barcelona-Slavia Praag · 43' Grote kans FC Barcelona! Slavia levert de bal simpel in, waarna Vidal Messi aanspeelt. De Argentijn schiet, maar Kolar redt. In de daaropvolgende corner is de keeper wederom scherp. FC Barcelona-Slavia Praag · Frenkie de Jong kan zijn stempel voorlopig nog niet drukken bij FC Barcelona. FC Barcelona-Slavia Praag · 37' Slavia komt er uit met vijf tegen drie, maar speelt het niet goed uit. Het lag even helemaal open bij Barcelona! FC Barcelona-Slavia Praag · 35' LAT! Messi met een prachtige rush van eigen helft. Hij schiet met links tegen de lat! Kolar stond aan de grond genageld. FC Barcelona-Slavia Praag · 33' Stanciu (Slavia) schiet een vrije trap naast het doel van Ter Stegen. Even daarvoor kreeg Semedo geel. FC Barcelona-Slavia Praag · 31' FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde heeft nog weinig redenen om vrolijk te kijken. Zijn ploeg heeft het lastig met Slavia Praag. FC Barcelona-Slavia Praag · 29' Een mogelijkheid voor FC Barcelona, als Jordi Alba de bal over de verdediging wipt. Messi zet voor, maar Slavia Praag kan de bal wegwerken. FC Barcelona-Slavia Praag · 25' Weer een kans voor Slavia! Stanciu kan vrij inschieten, maar raakt zijn ploeggenoot Masopust. Chelsea-Ajax · Hier gaat het over ruim anderhalf uur gebeuren! FC Barcelona-Slavia Praag · 21' Olayinka (Slavia) krijgt geel na een tackle. Messi probeert de Praagse keeper met een vrije trap en de daaropvolgende corner te verrassen, maar de doelman reageert op tijd. FC Barcelona-Slavia Praag · 16' Slavia meldt zich weer brutaal voor het doel van FC Barcelona. Masopust zet voor, maar Ter Stegen is attent. FC Zenit-RB Leipzig · 16' Goal afgekeurd!



Toch geen 1-0 voor Leipzig. Grinfeld maakte namelijk hands, en dus telt de goal van Halstenberg niet. FC Zenit-RB Leipzig · 15' GOAL RB Leipzig! 0-1



Marcel Halstenberg bregt Leipzig op voorsprong! Hij schiet van buiten de zestien meter raak met links. De scheidsrechter raadpleegt de VAR vanwege een mogelijke handsbal. FC Barcelona-Slavia Praag · 5' Het eerste gevaar is van Slavia Praag. Het is dat Ter Stegen een voorzet onderschept, anders was er misschien wel een grote kans op de 0-1 geweest. FC Barcelona-Slavia Praag · 1' We zijn begonnen in Camp Nou. Slavia Praag heeft afgetrapt. Mick van Buren zit niet bij de selectie. FC Barcelona-Slavia Praag · FC Barcelona had het twee weken geleden niet makkelijk met de Tsjechen. In Praag werd het 'slechts' 2-1 voor de Catalanen. Champions League ·



De opstellingen:



FC Zenit: Kerzhakov, Smolnikov, Rakitskiy, Ivanovic, Osorio, Douglas Santos, Barrios, Ozdoev, Erokhin, Azmoun, Dzyuba.



Red Bull Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Mukiele, Upamecano, Halstenberg, Demme, Laimer, Nkunku, Forsberg, Sabitzer, Poulsen. Chelsea-Ajax · Jonkies Ajax spelen gelijk tegen Chelsea

Ajax onder negentien heeft aan het treffen met Chelsea een punt over gehouden. In Londen werd het 1-1. Chelsea kwam via een vrije trap van George McEachran op 1-0. Na rust zorgde Terrence Douglas voor 1-1. Beide teams kregen nog kansen op de overwinning, maar gescoord werd er dus niet meer. Ajax staat na vier duels tweede met zeven punten. OSC Lille staat bovenaan. Chelsea-Ajax · FC Barcelona-Slavia Praag · Barça met De Jong in de basis tegen Slavia

Zoals verwacht staat Frenkie de Jong straks in de basis voor de wedstrijd tegen Slavia Praag. Hij zal Lionel Messi, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann proberen te bedienen. Dat trio start vanavond voor het eerst samen in de Champions League.



Opstelling FC Barcelona:

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Vidal, De Jong, Messi, Dembélé, Griezmann.



Slavia Praag:

Kolar; Coufal, Kúdela, Frydych, Boril; Masopust, Traoré, Soucek, Stanciu, Sevcik; Olayinka Chelsea-Ajax · Van der Meijde vindt dat Ajax bedacht moet zijn op de counters van de Londenaren. "Chelsea heeft snelle spitsen, je loopt zo tegen een counter aan. Zeker als Ajax met te veel man voor de bal speelt." Hij hoopt niet dat Ten Hag vanavond kiest voor een middenveld met Edson Álvarez en Lisandro Martínez, zoals hij dat in de vorige drie duels in de Champions League deed. "Ik zou met Hakim Ziyech op het middenveld beginnen en dan Donny van de Beek controlerend en Álvarez óf Martínez erbij. Niet allebei. Met Ziyech op het middenveld komt er meer voetbal in, een sterker Ajax aan de bal." [2/2] Chelsea-Ajax · Van der Meijde: 'Ajax heeft meer kwaliteit dan Chelsea'

Andy van der Meijde denkt dat Ajax dinsdagavond revanche gaat nemen op Chelsea in de Champions League-wedstrijd op Stamford Bridge. "Chelsea is jong, ze hebben talent en kwaliteit, maar dit Ajax heeft meer kwaliteit. Ik heb er vertrouwen in en denk dat Ajax gaat winnen." Hij denkt dat de ambiance in het Londense stadion het beste in de Ajacieden naar boven haalt. "Ajax speelt onder Erik ten Hag altijd goed grote stadions, de spelers hebben dat nodig. Laten we eerlijk zijn, Stamford Bridge prikkelt meer dan RKC-uit. Ik verwacht dat Ajax er vol op klapt. Ze willen graag." [1/2] Chelsea-Ajax · Vooruitblik CL: 'Ajax mag blij zijn dat het niet in ArenA speelt' Chelsea-Ajax · Waarin eindigt de Champions League-wedstrijd tussen Chelsea en Ajax? Winst Chelsea

Gelijkspel

Winst Ajax Lokomotiv Moskou-Juventus · Borussia Dortmund-Internazionale · Olympique Lyon-Benfica · Chelsea-Ajax · Hier moet het vanavond gaan gebeuren voor Ajax. De bal gaat rollen om 21.00 uur. Champions League · Dit is het programma voor vanavond in de Champions League:



Groep E:

21.00 uur: Liverpool-KRC Genk

21.00 uur: Napoli-RB Salzburg



Groep F:

18.55 uur: FC Barcelona-Slavia Praag

21.00 uur: Borussia Dortmund-Internazionale



Groep G:

18.55 uur: FC Zenit-RB Leipzig

21.00 uur: Olympique Lyon-Benfica



Groep H:

21.00 uur: Chelsea-Ajax

21.00 uur: Valencia-Lille Valencia-Lille · 'Wedstrijd tegen Lille belangrijkste van seizoen'

Valencia-coach Albert Celades heeft zijn ploeg nog maar eens op scherp gezet voor het treffen met Lille OSC in groep H van de Champions League, waar ook Ajax deel van uitmaakt. De 44-jarige Spanjaard ziet de wedstrijd voor eigen publiek als hét moment om te pieken voor zijn ploeg. "Dit wordt de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en die zal cruciaal zijn voor onze kansen om verder te komen", benadrukte Celades op zijn persconferentie. "Het is essentieel dat de supporters ons steunen. Iedereen moet zich realiseren hoe belangrijk dit is. We moeten de juiste mentaliteit tonen en ons niet bezighouden met het duel tussen Chelsea en Ajax, want dat heeft geen zin." Chelsea-Ajax · Bij Ajax heeft Donny van de Beek een groot aandeel in de goede reeks buitenshuis. De middenvelder scoorde in de laatste drie Champions League-duels buiten Amsterdam en schrijft geschiedenis als hij ook tegen Chelsea scoort. In dat geval is Van de Beek namelijk de eerste Ajacied die in vier opeenvolgende uitwedstrijden in de Champions League scoort. Nu deelt hij het record nog met ploeggenoot Dusan Tadic. Bij een doelpunt in Londen ontneemt Van de Beek ook Roy Makaay een record, de enige andere Nederlander die scoorde in drie opeenvolgende uitduels in de Champions League. De oud-spits deed dat in 2002 als speler van Deportivo La Coruña. (3/3) Chelsea-Ajax · Als Ajax de ongeslagen status onder trainer Erik Ten Hag in Europese uitduels (twaalf tot dusver) weet door te trekken, dan is dat slecht nieuws voor Chelsea. 'The Blues' blijven in dat geval op eigen veld voor de vijfde keer op rij zonder zege in de Champions League.In de voorgaande vier thuisduels speelde de Engelse topclub drie keer gelijk en werd er één keer verloren. De statistiek waar Chelsea hoop uit kan putten, is dat de club die het vorige Champions League-duel op eigen bodem verloor (tegen Valencia werd het 0-1) nog nooit twee Europese thuiswedstrijden op rij verloor. (2/3) Chelsea-Ajax · Ajax kan zicht houden op primeur

Ajax kan vanavond in Londen moed putten uit een ijzersterke reeks uitwedstrijden in de Champions League. In het hoofdtoernooi van de Champions League won Ajax zijn laatste vijf uitduels. AEK Athene (0-2), Real Madrid (1-4), Juventus (1-2), Tottenham Hotspur (0-1) en Valencia (0-3) werden allemaal verslagen en bij een zesde zege is een primeur dichtbij. Met zeven gewonnen uitwedstrijden op rij in de Champions League heeft Ajax het record al in handen (neergezet tussen 1995 en 1997), al moet dat worden gedeeld met Bayern München (2013-2014). Verder waren alleen Manchester United en FC Barcelona met zes zeges ooit succesvoller. (1/3)