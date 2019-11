In de groepsfase van de Champions League staan dinsdag acht wedstrijden op het programma. Om 21.00 uur is onder meer Chelsea-Ajax begonnen. Volg alles in ons liveblog.





LIVE:

Chelsea-Ajax (1-2)

Valencia-Lille (0-0)

Liverpool-Genk (1-0)

Napoli-Salzburg (0-1)

Lyon-Benfica (1-0)

Dortmund-Inter (0-1)

Uitslagen:

Barcelona-Slavia 0-0

Zenit-RB Leipzig 0-2 Goedenavond en welkom in ons Champions League-liveblog! Mijn naam is Rob Hirschmann en samen met mijn collega Patrick Moeke houd ik je vanavond op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Europese wedstrijden. Chelsea-Ajax · 21' Het doelpunt telt! Ajax staat door een rake kopbal van Promes uit een schitterende voorzet van Ziyech op een 1-2-voorsprong. Chelsea-Ajax · 20' GOAL Ajax! 1-2



Quincy Promes kopt Ajax op 1-2! Maar staat hij daar geen buitenspel? De VAR gaat er in ieder geval naar kijken.. Borussia Dortmund-Inter · Liverpool-Genk · 15' GOAL Liverpool! 1-0



Georginio Wijnaldum schiet van dichtbij knap binnen voor Liverpool! Chelsea-Ajax · 15' En aan de andere kant is Tadic meteen gevaarlijk. De Servier haalt uit en schiet maar net over. Napoli-Salzburg · Chelsea-Ajax · 14' GOAL Chelsea afgekeurd!



Ajax haalt opgelucht adem. Abraham mag in zijn eentje op het doel van Onana af en scoort, maar de Engelsman staat buitenspel. Chelsea-Ajax · Zo, tijd om even op adem te komen in Londen. Wat een wervelende start! Door treffers van Promes en Jorginho staat er binnen vijf minuten al een 1-1-tussenstand op het scorebord. Napoli-Salzburg · 11' GOAL Salzburg! 0-1.



Wie anders dan Erling Braut Haaland met de 0-1! De jonge spits schiet een strafschop binnen. Chelsea-Ajax · Borussia Dortmund-Inter · 5' GOAL Inter! 0-1

Martínez laat Burki na een prachtige loopactie kansloos met een schot in de rechterbovenhoek! Olympique Lyon-Benfica · 4' GOAL Olympique Lyon! 1-0



Joachim Andersen kopt binnen na een mooie voorzet van Léo Dubois. Chelsea-Ajax · 5' GOAL Chelsea! 1-1



Jorginho schiet in de rechterhoek raak en ziet Onana naar de andere kant duiken. Het staat alweer gelijk. Wat een bizarre openingsfase! Chelsea-Ajax · 4' Strafschop Chelsea!



Veltman begaat een overtreding en ziet scheidsrechter Rocchi resoluut naar de stip wijzen. De thuisploeg mag een strafschop nemen. Chelsea-Ajax · 2' GOAL Ajax! 0-1



Ajax pakt de leiding op Stamford Bridge. Promes schiet raak uit een vrije trap en opent de score. Chelsea-Ajax · 1' Ajax trapt af op Stamford Bridge. Het duel is onderweg. Chelsea-Ajax · Mason Mount speelde twee keer tegen Ajax en won beide duels. Met Vitesse versloeg hij de Amsterdammers op 4 maart 2018 met 3-2. Vorige maand was hij in de Johan Cruijff ArenA met Chelsea ook te sterk voor Ajax (0-1). Chelsea-Ajax · De spelers betreden het veld op Stamford Bridge. Chelsea-Ajax staat op het punt van beginnen. FC Barcelona-Slavia Praag · RB Leipzig pakt verdiende zege bij Zenit

RB Leipzig doet uitstekende zaken in groep G. De Duitsers winnen verdiend met 2-0 bij FC Zenit en staat na vier wedstrijden op negen punten. Zenit staat met vier punten tweede, maar Olympique Lyon (vier punten) en Benfica (drie) spelen zometeen nog tegen elkaar. FC Barcelona-Slavia Praag · FC Barcelona thuis niet langs Slavia Praag

Een matig FC Barcelona komt thuis niet verder dan een 0-0-gelijkspel tegen Slavia Praag, dat zich beslist niet ingraaft. Frenkie de Jong speelt de hele wedstrijd mee, maar kan zijn stempel niet drukken bij de Catalanen. Barcelona blijft wel koploper in groep F. FC Barcelona-Slavia Praag · 90+2' Een geweldige actie van Messi, maar geen goal! Vidal gaat onderuit in het strafschopgebied, maar het is geen penalty. FC Barcelona-Slavia Praag · 90' De Jong wordt flink onderuitgehaald, maar krijgt geen vrije trap mee. Chelsea-Ajax · De stand in de poule van Ajax is voorafgaand aan het duel van vanavond als volgt:



Chelsea 3-6 (+1) Ajax 3-6 (+5) Valencia 3-4 (-2) Lille 3-1 (-4) Chelsea-Ajax · "Met David Neres kiezen wij voor voetballend vermogen", zegt Ajax-coach Erik ten Hag bij Veronica. "Met Mazraoui brengen we lengte in de ploeg waarmee we die bomen van Chelsea moeten verdedigen. Met Dusan Tadic en Neres hopen we optimaal de ruimte die we gaan krijgen te benutten. Hakim Ziyech start als nummer tien. Hij is de perfecte aangever. Chelsea dekt vaak niet door vanuit het centrum en daardoor hopen wij tussen de linies te kunnen spelen." FC Barcelona-Slavia Praag · 83' Rakitic met een schot, dat hoog over gaat. Dit had Barcelona beter moeten uitspelen. FC Barcelona-Slavia Praag · 80' Nog tien minuten officiële speeltijd. FC Barcelona probeert het wel, maar mist creativiteit. Aan de andere kant graaft Slavia zich nog steeds niet in en is zelfs een 0-1 niet ondenkbaar. Chelsea-Ajax · De keepers beginnen aan hun warming-up op Stamford Bridge. FC Barcelona-Slavia Praag · 78' Weer Kolár met een knappe redding! Messi kan de bal intikken, maar de keeper staat weer in de weg. Valencia-Lille · En bij Valencia-Lille verdedigt Jasper Cillessen het doel van de Spanjaarden.



Valencia: Cillessen; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayà; Kang In, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Rodrigo, Maxi Gómez.



Lille: Maignan; Çelik, Soumaoro, José Fonte, Bradarić; Gabriel; Yazıcı, André, Soumaré; Rémy, Osimhen. Chelsea-Ajax · Bij Chelsea staat voormalig Vitesse-middenvelder Mason Mount net als twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA in de basis. De enige verandering ten opzichte van die wedstrijd is dat de in vorm verkerende Christian Pulisic in de aanval staat en dat Callum Hudson-Odoi een reserverol heeft.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho, Mount; Willian, Abraham, Pulisic. Napoli-Red Bull Salzburg · In Groep E krijgt koploper Napoli nummer drie Salzburg op bezoek. De opstellingen:



Napoli: Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejón, Fabián Ruiz, Zielinki, Insigne; Lozano, Mertens.



Red Bull Salzburg: Coronel; Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer; Pongracic, Junuzović; Minamino, Szoboszlai, Hwang; Haland. FC Barcelona-Slavia Praag · Een bekende situatie voor Lionel Messi. Meerdere tegenstanders proberen de bal af te pakken. Voorlopig is de Argentijn de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, maar hij is nog niet succesvol. FC Barcelona-Slavia Praag · 68' Valverde brengt Ivan Rakitic in het veld voor Sergio Busquets. Kan de Kroaat nog iets forceren voor zijn ploeg? FC Zenit-RB Leipzig · 63' GOAL RB Leipzig! 0-2



Marcel Sabitzer met de 2-0 voor Leipzig! Hij schiet knap binnen na een assist van Emil Forsberg. FC Barcelona-Slavia Praag · 63' Het staat na ruim een uur voetballen 0-0, en dat is voor een groot deel de verdienste van keeper Ondrej Kolár. De doelman heeft zijn ploeg al een aantal keren gered. Olympique Lyon-Benfica · Memphis Depay verschijnt aan de aftrap bij Olympique Lyon en krijgt Benfica op bezoek. Kenny Tete zit niet bij de selectie van de thuisploeg.



Olympique Lyon: Lopes; Dubois, Andersen, Denayer, Koné; Tousart, Thiago Mendes, Aouar; Reine-Adélaide, Depay, Dembélé.



Benfica: Vlachodimos; Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo; Gedson, Florentino, Gabriel; Cervi, Chiquinho, Carlos Vinicius. FC Barcelona-Slavia Praag · 58' Goal afgekeurd FC Barcelona! Vidal kan de bal in een leeg doel tikken, maar de aangever (Messi) stond buitenspel. FC Barcelona-Slavia Praag · 55' Grote kans voor FC Barcelona! Sergi Roberto schiet de bal echter door het midden, waardoor Kolar kan redden. FC Barcelona-Slavia Praag · 54' Griezmann lepelt de bal naar Vidal, die neergaat in het strafschopgebied. Het is te weinig voor een strafschop. Liverpool-Genk · Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum beginnen in de basis bij Liverpool, dat vanavond een thuiswedstrijd speelt tegen Genk.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Milner; Fabinho, WIjnaldum, Keïta; Salah, Origi, Oxlade-Chamberlain.



Genk: Coucke; Maehle, De Norre, Lucumí, Cuesta; Heynen, Hrosovsky, Dewaest, Berge; Ito, Samatta. FC Barcelona-Slavia Praag · 51' Slavia Praag graaft zich ook na rust voorlopig nog niet in. De Tsjechen parkeren niet de bus, zoals veel ploegen dat in Camp Nou doen. FC Barcelona-Slavia Praag · 48' Messi bijna met de vrije trap! Hij mikt de bal nét over. FC Barcelona-Slavia Praag · 46' We zijn weer begonnen. Slaat FC Barcelona toe in de tweede helft? FC Zenit-RB Leipzig · De supporters van FC Zenit maakten voor de wedstrijd indruk met dit enorme spandoek. FC Barcelona-Slavia Praag · Ousmane Dembélé, die voor het eerst dit seizoen in de Champions League in de basis staat, speelt nog erg ongelukkig. Chelsea-Ajax · Ajax begint met Neres en zonder Álvaraz aan uitduel met Chelsea

Ajax-trainer Erik ten Hag gunt David Neres een basisplaats voor het uitduel met Chelsea. Daardoor begint Edson Álvarez op de bank in Londen. Daardoor begint Ajax aanvallender dan in eerdere Europese wedstrijden dit seizoen. In de verdediging krijgt Noussair Mazraoui de voorkeur boven Sergiño Dest. Daarmee begint Ajax in dezelfde opstelling als afgelopen vrijdag tegen PEC Zwolle.



Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Ziyech; Promes, Tadic en Neres. FC Zenit-RB Leipzig · 45+2' Goal RB Leipzig! 0-1



Diego Demme schiet raak na een geblokte vrije trap! Het is meteen rust in St. Petersburg. FC Barcelona-Slavia Praag · Rust in Barcelona.



FC Barcelona heeft zijn draai nog niet gevonden tegen een brutaal Slavia Praag, dat er een aantal keren gevaarlijk uitkomt. Zelf krijgt de ploeg al een aantal kansen, maar er is nog niet gescoord. FC Barcelona-Slavia Praag · 45+1' Goal afgekeurd voor Slavia!



Stanciu staat buitenspel. Daar komt Barcelona heel goed weg!