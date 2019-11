Liverpool verschijnt volgende maand met twee verschillende ploegen in de kwartfinale van de League Cup en de halve finale van het WK voor clubs. De selectie van manager Jürgen Klopp splitst zich noodgedwongen op.

Het kwartfinaleduel met Aston Villa in de League Cup is dinsdag vastgesteld op dinsdag 17 november, terwijl al bekend was dat Liverpool een dag later in Qatar moet aantreden in de halve eindstrijd van het WK voor clubs.

De Engelse topclub heeft besloten om de datum voor de wedstrijd tegen Aston Villa niet aan te vechten, maar om het te accepteren en voor twee verschillende ploegen te kiezen.

"We willen benadrukken dat dit geen ideaal scenario is, maar zijn tot dit besluit gekomen in het belang van de toernooien, de andere clubs en onszelf", meldt Liverpool in een verklaring.

"We willen de EFL bedanken voor hun inspanningen om ons tegemoet te komen. Er zijn alternatieve data besproken, maar uiteindelijk waren er geen geschikte oplossingen."

Klopp hekelt druk speelschema

Een week gelden liet Liverpool-manager Klopp zich na het bereiken van de kwartfinales van de League Cup - Arsenal werd na strafschoppen verslagen na een bizar duel dat in 5-5 eindigde - al zeer kritisch uit over het overvolle Engelse speelschema.

"Er moet over dit soort dingen worden nagedacht. Als je het programma ziet en tot de conclusie komt dat een specifieke club niet al die wedstrijden kan spelen, dan moet dat je aan het denken zetten", zei hij.

Klopp dreigde om het League Cup-duel niet te spelen, maar dat gebeurt dus niet. Vermoedelijk kiest de Duitser wel voor een sterkere selectie voor het WK voor clubs - waar Liverpool aantreedt als Champions League-winnaar - dan voor het League Cup-duel.

In de League Cup, na de FA Cup het tweede toernooi van Engeland, kiezen de topclubs er vaak voor om niet met de vaste basiself aan te treden. Zo speelde Liverpool tegen Arsenal onder anderen met de jonge Nederlander Sepp van den Berg (17) in de verdediging.