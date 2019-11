Ajax begint dinsdag met Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez op het middenveld aan het Champions League-duel met Chelsea. Trainer Erik ten Hag kiest daarmee voor het eerst in een Europese wedstrijd voor de 'Eredivisie-variant'.

Ten opzichte van het duel met PEC Zwolle van vrijdag voert Ten Hag geen enkele wijziging door in zijn opstelling, wat betekent dat Noussair Mazraoui als rechtsback opnieuw de voorkeur krijgt boven Sergiño Dest.

In de Champions League stelde Ten Hag tot nu toe steeds een wat behoudender middenveld op met Edson Álvarez, Van de Beek en Martínez. Tegen Chelsea is Álvarez bankzitter en vormen David Neres, Dusan Tadic en Quincy Promes de aanval.

Bij Chelsea staat voormalig Vitesse-middenvelder Mason Mount net als twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA in de basis. De enige verandering ten opzichte van die wedstrijd is dat de in vorm verkerende Christian Pulisic in de aanval staat en dat Callum Hudson-Odoi een reserverol heeft.

Erik ten Hag bereidt zich op Stamford Bridge voor op het duel met Chelsea. (Foto: Pro Shots)

Chelsea won in Amsterdam met 0-1

De eerste confrontatie tussen Ajax en Chelsea in poule H van de Champions League eindigde vorige maand in een 0-1-zege voor de Engelse topclub. Invaller Michy Batshuayi tekende vlak voor tijd voor de winnende treffer.

Chelsea-Ajax begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaan Gianluca Rocchi. Beide clubs hebben zes punten uit drie duels. Valencia-Lille is het andere groepsduel.

Opstelling Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Tomori, Alonso; Kovacic, Jorginho, Mount; Willian, Abraham, Pulisic.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Martínez; Neres, Tadic, Promes.

