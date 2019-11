Jong Ajax heeft maandag in de Keuken Kampioen Divisie verrassend met 1-3 verloren van het FC Volendam van trainer Wim Jonk, die daarmee een succesvolle terugkeer in Amsterdam beleefde. Jong PSV-Roda JC eindigde onbeslist: 1-1.

Op sportpark De Toekomst was Jong Ajax de betere ploeg, maar het was Volendam dat na rust twee keer scoorde. Aanvaller Nick Doodeman en verdediger Marco Tol waren de doelpuntenmakers.

Ajacied Ryan Gravenberch scoorde tegen, maar in de extra tijd stelde Francesco Antonucci (ex-Jong Ajax) de overwinning van Volendam en voormalig Ajax-middenvelder Jonk veilig.

De 53-jarige Jonk was na zijn spelerscarrière techniektrainer en hoofd jeugdopleiding bij Ajax en vertrok er in 2015 wegens een conflict over de uitvoering van de visie van Johan Cruijff. Hij beleeft bij Volendam zijn debuutseizoen als hoofdtrainer.

Het Jong Ajax van coach Mitchell van der Gaag blijft door de thuisnederlaag op de vierde plaats steken in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Volendam is de nummer twaalf.

Bij Jong PSV-Roda JC, de nummer achttien tegen de nummer dertien, kwamen de bezoekers voor rust op voorsprong dankzij Iké Ugbo. In de tweede helft tekende Cyril Ngonge voor de gelijkmaker.

Jong Ajax was de betere ploeg, maar FC Volendam was effectiever. (Foto: Pro Shots)

