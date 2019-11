Iker Casillas heeft maandag zijn rentree gemaakt op het trainingsveld van FC Porto. De 38-jarige keeper stond een half jaar aan de kant nadat hij begin mei een hartaanval kreeg op de training.

"Na zes maanden en drie dagen ben ik weer terug", schrijft Casillas, die er relatief goed vanaf kwam na zijn hartaanval, op Twitter bij een foto van zijn voetbalschoenen.

In juli werd bekend dat Casillas tijdens het herstel van zijn hartaanval toetrad tot de technische staf van FC Porto. Het is vooralsnog niet bekend of en wanneer hij zijn rentree in een wedstrijd maakt.

De 167-voudig international van Spanje staat sinds de zomer van 2015 onder contract bij FC Porto en is bezig aan zijn 21e seizoen als prof. Hij heeft een aflopend contract bij de Portugese topclub.

Tussen 1999 en 2015 was Casillas keeper van Real Madrid, waar hij de jeugdopleiding doorliep en onder meer drie keer de Champions League veroverde en vijfmaal landskampioen werd.

Met Spanje veroverde Casillas in 2010 de wereldtitel door in de finale af te rekenen met het Nederlands elftal. Ook werd hij met de Spaanse ploeg tweemaal Europees kampioen (2008 en 2012).