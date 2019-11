Leeds United-keeper Kiko Casilla moet vrezen voor een flinke schorsing. De 33-jarige Spanjaard is maandag door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd voor racisme jegens een tegenstander.

Casilla zou op 28 september tijdens het uitduel met Charlton Athletic (1-0-nederlaag) spits Jonathan Leko van de thuisploeg hebben beledigd door te verwijzen naar zijn huidskleur of afkomst.

De oud-doelman van Real Madrid ontkent de beschuldigingen in een verklaring op de site van Leeds United in alle toonaarden. Hij zegt ook dat hij heeft meegewerkt aan het onderzoek van de FA.

Casilla mag zijn verweer nu toelichten in een hoorzitting. Tot die plaatsvindt, mag hij gewoon spelen voor Leeds United. Volgens Britse media kan Casilla een schorsing van acht tot twaalf wedstrijden krijgen als hij schuldig wordt bevonden.

Leeds United staat na vijftien wedstrijden tweede in het Championship, het tweede niveau in Engeland. Die plek zou aan het einde van het seizoen goed zijn voor promotie naar de Premier League.

Racisme is thema in Engels voetbal

Racisme is al langer een thema in het voetbal en houdt ook in Engeland de gemoederen bezig. Zo werd twee weken geleden besloten dat het FA Cup-duel tussen Haringey Borough en Yeovil Town (0-1) volledig moest worden overgespeeld.

Haringey-keeper Douglas Pajetat werd in die wedstrijd racistisch bejegend door fans van de bezoekers, waarop beide teams van het veld liepen. De overgespeelde wedstrijd eindigde vorige week dinsdag in 0-3.

Vorige maand werd de nationale ploeg van Engeland opgeschrikt door racisme van een groep Bulgaarse hooligans in de EK-kwalificatie. De wedstrijd in Sofia werd twee keer stilgelegd.