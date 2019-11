Everton verwacht dat André Gomes volledig zal herstellen van de vreselijke blessure die hij zondag opliep in het thuisduel met Tottenham Hotspur (1-1). De Portugese middenvelder van Everton liep een zware enkelbreuk op bij een charge van Heung-Min Son.

"Everton kan bevestigen dat André Gomes vandaag een zeer succesvolle operatie heeft ondergaan aan zijn gebroken enkel", zo valt te lezen op de site van de 'Toffees'. "André zal nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven, maar de verwachting is dat hij volledig zal herstellen."

Het incident gebeurde tien minuten voor tijd op Goodison Park. De 26-jarige Gomes was bezig met een rush aan de zijlijn en werd gestopt door een sliding van Son, waarna de Everton-middenvelder ook nog eens tegen de aanstormende Serge Aurier botste.

Son ontving aanvankelijk geel van scheidsrechter Martin Atkinson, maar dat werd rood toen de ernst van de blessure duidelijk werd. De voet van Gomes was ten opzichte van zijn been een kwartslag gedraaid, tot afgrijzen van de spelers om hem heen. Son verliet zwaar aangeslagen het veld toen hij de kwetsuur van Gomes had gezien.

Gomes werd met een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht, waar werd vastgesteld dat zijn enkel was gebroken.

Het is nog onduidelijk hoelang Gomes precies uit de roulatie zal zijn.

Son Heung-Min verlaat aangeslagen het veld als hij de kwetsuur van André Gomes heeft gezien. (Foto: Pro Shots)