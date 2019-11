Roda JC heeft maandag Herman Huirne aangesteld als algemeen directeur. Hij maakt deel uit van de groep lokale ondernemers die eind oktober 79,8 procent van de clubaandelen overnam.

De benoeming van Huirne betekent dat Hessel Meijer per direct stopt bij Roda. De projectontwikkelaar, die tussen 2014 en begin 2019 deel uitmaakte van de raad van commissarissen van de Kerkraders, fungeerde als tijdelijke bestuurder.

Roda vond vorige week een groep van vijf ondernemers bereid om de aandelen van Frits Schrouff over te nemen en aan de benodigde bankgarantie van 906.000 euro te voldoen. De licentiecommissie moet de vorige week ingeleverde documenten nog wel beoordelen.

Als het noodlijdende Roda er niet in was geslaagd om de bankgarantie rond te krijgen, riskeerde de club uit de Keuken Kampioen Divisie puntenaftrek. Ook de licentie van Roda was dan in gevaar gekomen.

Roda JC bezet momenteel de twaalfde plek in de Keuken Kampioen Divisie met zestien punten. De ploeg van trainer Jean-Paul de Jong speelt maandagavond een uitwedstrijd tegen laagvlieger Jong PSV, dat zes punten minder heeft.

