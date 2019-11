Lieke Martens heeft maandag de groepstraining bij FC Barcelona hervat. De aanvaller is op de weg terug na een slepende teenblessure waar ze maanden mee kampte.

Ruim twee weken geleden keerde Martens al terug op het trainingsveld van Barcelona, maar tot maandag trainde ze alleen individueel. Sinds maandag mag ze ook weer voluit met de groep trainen, waardoor een rentree steeds dichterbij komt.

De 26-jarige Martens kampte maandenlang met een teenblessure, die haar ook afgelopen zomer op het WK in Frankrijk parten speelde. Haar laatste wedstrijd was de verloren finale tegen de Verenigde Staten (2-0) op zondag 7 juli.

Het is nog niet duidelijk wanneer Martens weer in actie kan komen. De competitie in Spanje ligt momenteel stil vanwege de interlandperiode - de Oranjevrouwen spelen zonder Martens EK-kwalificatieduels met Turkije en Slovenië - en de Spaanse voetbalsters gaan vanaf 16 november bovendien staken voor een betere cao.

Barcelona staat momenteel bovenaan in de competitie met 22 punten, één meer dan naaste belager Atlético Madrid, de club van Sari van Veenendaal. Stefanie van der Gragt staat net als Martens onder contract bij Barcelona, maar is geblesseerd.

De Catalanen plaatsten zich vorige week voor de kwartfinales van de UEFA Women's Champions League door het Wit-Russische ZFK Minsk uit te schakelen. Barcelona won de heenwedstrijd met 5-0 en zegevierde in de return met 1-3.