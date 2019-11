Ajax reist maandag met een fitte selectie af naar Londen voor het uitduel met Chelsea in de Champions League. Dat betekent dat ook dat Donny van de Beek, Edson Álvarez en Lisandro Martínez gewoon van de partij zijn.

Het drietal kwam niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen PEC Zwolle van vrijdag (2-4-winst). Martínez moest zich in de 28e minuut laten vervangen in Zwolle na een harde tackle van Gustavo Hamer en Van de Beek werd twintig minuten voor tijd uit voorzorg uit het veld gehaald.

Middenvelder Álvarez, die in de eerste helft als vervanger van Martínez het veld in was gekomen, moest zich in de 63e minuut weer laten vervangen na een elleboogstoot van Mustafa Saymak. De Mexicaan liet zich met een bebloed gezicht vervangen door Ryan Gravenberch, die overigens niet in de selectie zit voor het treffen met Chelsea.

Trainer Erik ten Hag heeft in totaal twintig spelers geselecteerd en daar moeten er nog twee van afvallen. De coach geeft om 20.10 uur samen met Dusan Tadic een persconferentie, waarna er om 21.00 uur nog een korte training op de planning staat.

Kanté fit genoeg voor treffen met Ajax

Chelsea-manager Frank Lampard kan tegen Ajax weer beschikken over N'Golo Kanté. De middenvelder, die dit seizoen nog maar zes officiële wedstrijden speelde, is hersteld van een enkelblessure en fit genoeg om in actie te komen tegen Ajax.

De eerste ontmoeting tussen Ajax en Chelsea eindigde twee weken geleden in de Johan Cruijff ArenA in een 0-1-overwinning voor de Londenaren door een laat doelpunt van Michy Batshuayi. Het duel op Stamford Bridge begint dinsdag om 21.00 uur.

Ajax bezet momenteel de tweede plek in groep H met zes punten. Chelsea verzamelde net zoveel punten in de eerste drie wedstrijden, maar 'The Blues' staan op basis van het onderling resultaat eerste. Nummer drie Valencia speelt dinsdag een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Lille OSC.

De spelers van Ajax moeten het op Stamford Bridge zonder steun van de hun eigen fans doen. Door een straf van de UEFA zijn er geen supporters van de Amsterdammers welkom bij de wedstrijd.

