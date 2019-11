Everton-manager Marco Silva heeft het opgenomen voor Tottenham Hotspur-aanvaller Son Heung-min, die zondag met een ongelukkige tackle verantwoordelijk was voor de zware blessure van André Gomes. De Portugees werd met zijn been in een onnatuurlijke houding op een brancard van het veld gedragen.

"Het was een harde tackle, maar ik weet 100 procent zeker dat Son niet de intentie had om André iets aan te doen", zei Silva na het duel in gesprek met Sky Sports. "We hebben het over twee fantastische voetballers. Hij zou zoiets nooit bewust doen."

Het incident gebeurde tien minuten voor tijd op Goodison Park. Gomes was bezig met een rush aan de zijlijn en werd gestopt door een sliding van Son, waarna de Everton-middenvelder ook nog eens tegen de aanstormende Serge Aurier botste.

Son ontving aanvankelijk geel van scheidsrechter Martin Atkinson, maar dat werd rood toen de ernst van de blessure duidelijk werd. De voet van Gomes was ten opzichte van zijn been een kwartslag gedraaid, tot afgrijzen van de spelers om hem heen.

Gomes werd met een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht, waar werd vastgesteld dat zijn enkel was gebroken. Hij wordt maandag geopereerd, zo meldde Everton zondagavond in een verklaring op Twitter.

'Son bleef maar huilen in kleedkamer'

Son, die zijn handen voor zijn gezicht sloeg toen duidelijk werd hoe ernstig de kwetsuur van Gomes was en daarna dus alsnog uit het veld werd gestuurd, was ook na de wedstrijd (1-1) in Liverpool nog ontroostbaar.

"Son is helemaal van slag. Hij huilde zo hard in de kleedkamer dat hij zijn hoofd niet eens kon optillen", zei zijn ploeggenoot Dele Alli. "Son is een van de aardigste mensen die er is en iemand die je dolgraag wil ontmoeten als je hem niet kent. Hij zit er helemaal doorheen nu, maar het is niet zijn schuld."

Tottenham-coach Mauricio Pochettino had vooral weinig begrip voor de beslissing van scheidsrechter Atkinson om Son alsnog rood te geven. "Het was duidelijk dat het nooit zijn intentie was om iemand een zware blessure toe te brengen. Het is ongelooflijk dat hij rood kreeg, dus misschien gaan we wel in beroep."

"Ik wil nog wel Everton-aanvoerder Lucas Digne en Séamus Coleman bedanken voor het feit dat ze na de wedstrijd nog in onze kleedkamer kwamen om Son te steunen", vervolgde Pochettino. "Serge is natuurlijk ook aangeslagen en dat geldt voor ons allemaal. We zijn in onze gedachten bij Gomes en wensen hem veel sterkte."

