Mario Balotelli stapte zondag bij Hellas Verona-Brescia (tijdelijk) van het veld omdat hij racistisch werd bejegend door het thuispubliek, maar de spits hoeft niet op steun van de thuisploeg te rekenen. Hellas Verona-coach Ivan Juric en voorzitter Maurizio Setti ontkennen dat de fans van zijn club zich schuldig hebben gemaakt aan racisme.

"Ik ben niet bang om het te zeggen: er was niks aan de hand. Ik hoorde veel gefluit en wat geplaag in de richting van een geweldige speler, maar verder was er niks. Je zal aan Balotelli moeten vragen waarom hij zo boos werd", zei Juric na afloop van het Serie A-duel in Verona (2-1).

"Als er racistische uitlatingen worden gedaan door onze fans, heb ik er echt geen problemen mee om dat hardop toe te geven. Maar ik heb helemaal niks gehoord en we moeten niet iets creëren dat er helemaal niet is. Dat zou een leugen zijn."

Op beelden is duidelijk te horen dat Balotelli tijdens de wedstrijd racistisch werd bejegend door een deel van het thuispubliek. Tien minuten na rust was de maat vol voor de 29-jarige Italiaan, die de bal in de hoek van het veld oppakte en woedend het publiek in trapte.

Balotelli verliet vervolgens het veld, maar spelers van Hellas Verona en Brescia konden hem overtuigen om de wedstrijd toch uit te spelen. Hoewel de bezoekers met 2-1 onderuitgingen, nam Balotteli nog wel sportief wraak door vijf minuten voor tijd op fraaie wijze de aansluitingstreffer binnen te schieten.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van het incident met Mario Balotelli.

Voorzitter Hellas Verona steunt fans eveneens

Niet alleen de trainer van Hellas Verona, maar ook voorzitter Setti liet het na de wedstrijd na om Balotelli een hart onder de riem te steken en de misdragende supporters te veroordelen. De Italiaanse zakenman erkent dat er door een enkeling wat geroepen kan zijn, maar wil dat geen racisme noemen.

"Ik ben hier acht jaar geleden gearriveerd en ik kan zeggen dat de fans van Verona niet racistisch zijn", zegt Setti op de site van de club. "Als er gevallen van racisme zijn, veroordelen we dat. Maar het is verkeerd om te spreken van racistische spreekkoren als er van de twintigduizend toeschouwers misschien een paar iets geroepen hebben."

"We zijn bereid die twee of drie personen te straffen als dat het geval zou zijn, maar het is verkeerd om over deze club te praten alsof we dertig jaar terug in de tijd leven. In mijn acht jaar als voorzitter heb ik alleen maar goed gedrag van de fans gezien. Ik heb Balotelli wel mijn excuses aangeboden dat iemand misschien iets tegen hem gezegd kan hebben wat mogelijk kwetsend is."

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd in de Serie A wordt overschaduwd door racisme. Fans van Cagliari maakten in september apengeluiden naar Internazionale-spits Romelu Lukaku en Atalanta Bergamo-Fiorentina werd enkele minuten stilgelegd wegens racistische spreekkoren vanaf de tribunes.

Hellas Verona-coach Iván Juric ontkent racisme van de thuisfans. (Foto: Pro Shots)

