De spelers van Feyenoord vinden dat de hand van de nieuwe trainer Dick Advocaat na een paar dagen al zichtbaar is. Zij prijzen de duidelijkheid van de opvolger van de vorige week opgestapte Jaap Stam, die de eer aan zichzelf hield na de slechte resultaten.

"Iedereen weet hoe Dick is. Die wil dat we compact staan en het eerst in verdedigend opzicht goed neerzetten. Jaap wilde wat meer voetballen met de backs hoog. Nu moeten de backs opkomen en het breed houden. Dat is een groot verschil", zei Rick Karsdorp na de probleemloze 0-3-zege van zondag tegen VVV-Venlo.

"Ik denk dat dit het inderdaad wel een stuk helderder maakt voor ons. Maar daarmee wil ik Jaap niets tekort doen. Ik heb onder hem ook lekker getraind. Het was gewoon geen goed huwelijk tussen Jaap en Feyenoord. Dat is zonde, want ik vind hem een heel goede trainer. We gaan verder onder Dick."

Advocaat werd donderdag aangesteld als de vervanger van Stam. Hij greep meteen in door Jan-Arie van der Heijden, die al drie maanden niet meer tot de wedstrijdselectie behoorde, terug te laten keren in de basis tegen VVV omdat hij ontevreden was over de onderlinge communicatie in het elftal.

"Hij heeft ons geprikkeld met die woorden. Dat was confronterend om te horen. We moesten als spelers in de spiegel kijken. We hebben het zelf laten liggen in de afgelopen periode. We hadden allemaal vuur in onze ogen tegen VVV. Het spel was niet groots, maar de drie punten waren het belangrijkste", aldus Jens Toornstra.

Fer: 'Voelde me wel schuldig over vertrek van Stam'

Feyenoord sloot door de ruime overwinning op VVV een bewogen week positief af. De spelersbus werd vorige week zondag na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen aartsrivaal Ajax door een paar honderd boze supporters opgewacht in Rotterdam, waarna Stam een dag later zijn conclusies trok.

"De fans hadden meer strijd van ons verwacht. We hebben ernaar geluisterd en ik had wel enigszins begrip voor ze. Ze zeiden dat zij meer pijn voelen bij een nederlaag, maar dat is bij ons net zo erg. Wij houden ook niet van verliezen. Maar ze hadden zeker recht van spreken", aldus Leroy Fer, die verrast was door het vertrek van Stam.

"Stam had het gevoel dat hij ons niet meer kon raken. Ik had een heel fijne samenwerking met hem, dus voor mij kwam dat wel uit de lucht vallen. Ik voelde me wel schuldig, dat heb ik altijd als er trainers weggaan. Er wordt bij slechte resultaten te makkelijk gekeken naar de trainer. Wij moeten het als spelers op het veld doen."

"Dat is dan weleens frustrerend, maar je moet professioneel zijn en doorgaan. We hebben vandaag goed antwoord gegeven. We hadden de punten heel hard nodig omdat we op een positie staan waar Feyenoord niet hoort te staan. Dit geeft weer wat vertrouwen en moeten we vasthouden."

Toornstra: 'Moeten niet meteen de polonaise gaan lopen'

Feyenoord klom door de zege op VVV van de twaalfde naar de negende plaats op de ranglijst van de Eredivisie. De landskampioen van 2017 kan komende zondag wellicht weer wat dichter in de buurt komen van de plekken die recht geven op Europees voetbal als hekkensluiter RKC Waalwijk op bezoek komt in De Kuip.

"Of het lek nu boven is, moeten we de komende tijd zien. We zijn pas een paar dagen onderweg met de nieuwe trainer. We zijn hartstikke blij met de drie punten, maar we moeten niet meteen de polonaise gaan lopen", waakte Toornstra direct voor al te veel vreugde.

"Iedereen wil wel heel graag. Misschien komt dat door de trainer, maar ook door de teleurstellende prestaties van dit seizoen. We zijn allemaal ontevreden met hoe het vooralsnog is gegaan. Dat willen we zo snel mogelijk omdraaien. Dat gaf ons ook wel energie."

Feyenoord komt donderdag voorafgaand aan het treffen met RKC eerst in eigen huis in actie tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League. De manschappen van Advocaat moeten gezien de stand in de poule - Feyenoord staat onderaan - winnen om uitzicht te houden op de knock-outfase.

