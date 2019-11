Oranje onder 17 heeft de achtste finales van het WK in Brazilië bereikt en gaat daarin spelen tegen Nigeria. De regerend Europees kampioen behoort dankzij de 3-1-overwinning van Argentinië op Tadzjikistan zondag tot de vier beste nummers drie.

In de achtste finales neemt Oranje het dus op tegen Nigeria, de groepswinnaar van poule B. Die wedstrijd staat gepland voor komende dinsdag in het Estádio Olímpico Pedro Ludovico in Goiânia.

Nederland had plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand. Oranje stond na de drie gespeelde groepswedstrijden op de derde plaats in poule D met drie punten en een negatief doelsaldo van 5-6.

De ploeg van bondscoach Peter van der Veen, die al had verloren van Japan (0-3) en Senegal (1-3), won in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) met 4-0 van de Verenigde Staten en was daardoor afhankelijk van andere resultaten.

Voor een plekje bij de vier beste nummers drie had Oranje een overwinning van Argentinië op Tadzjikistan of puntenverlies van Mexico tegen de Salomonseilanden nodig.

Het gewenste resultaat kwam bij Argentinië-Tadzjikistan uit groep E. De Zuid-Amerikanen wonnen namelijk met 3-1 en zodoende mag Oranje zich een van de vier beste nummers drie noemen.