Joëlle Smit is voor het eerst opgenomen in de selectie van de Oranjevrouwen. De PSV-spits, topscorer van de Eredivisie, vervangt de geblesseerde Lineth Beerensteyn.

Dat maakte de KNVB zondag bekend. De Oranjevrouwen spelen deze maand EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (8 november) en Slovenië (12 november).

Beerensteyn liep zondag tijdens een wedstrijd van haar club Bayern München tegen FC Köln een lichte hersenschudding op. Als het herstel van de aanvaller voorspoedig verloopt, haakt ze nog aan voor het thuisduel met Slovenië.

De negentienjarige Smits blijft ook bij een terugkeer van Beerensteyn gewoon bij de selectie, die in dat geval uit 24 speelsters zal bestaan. De spits, die al wel interlands speelde voor Jong Oranje, was dit seizoen al twaalf keer trefzeker voor PSV.

Oranjevrouwen op koers voor EK

Nederland speelt op 8 november in Izmir tegen Turkije en neemt het vier dagen later in Arnhem op tegen Slovenië.

Oranje gaat aan kop in groep A met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Rusland, Kosovo (beide zes punten uit drie wedstrijden), Slovenië (zes punten uit vier wedstrijden), Turkije en Estland (beide één punt uit vier wedstrijden).

De negen groepswinnaars van de kwalificatiepoules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, samen met de drie beste nummers twee. De overige zes nummers twee spelen in een play-off om de drie resterende plaatsen.