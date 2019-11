Bayern München heeft zondag afscheid genomen van trainer Niko Kovac. De 48-jarige Kroaat wordt een dag na de harde 5-1-nederlaag in de Bundesliga bij Eintracht Frankfurt op straat gezet.

"De prestaties van ons team in de afgelopen weken en de resultaten hebben ons laten zien dat er behoefte was aan verandering", zo licht voorzitter Karl-Heinz Rummenigge toe op de website van de club. "Wij hebben zondag met Kovac gesproken en het resultaat daarvan is dat hij niet langer de trainer van Bayern München is."

Kovac kan zich vinden in het besluit van Bayern om niet met hem verder te gaan. "Ik denk dat dit de juiste beslissing is voor de club op dit moment. De resultaten en ook de manier waarop we de laatste tijd speelden, hebben tot die beslissing geleid."

De taken van Kovac worden voorlopig overgenomen door assistent-trainer Hans Flick en die kan direct aan de bak. Komende woensdag wacht Olympiakos in de groepsfase van de Champions League en zaterdag krijgt Bayern in de Bundesliga bezoek van Borussia Dortmund.

Bayern München zal in de tussentijd op zoek gaan naar een nieuwe hoofdtrainer. In Duitse media wordt Ajax-coach Erik ten Hag, die tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van de Duitse topclub onder zijn hoede had, genoemd als mogelijke opvolger van Kovac.

Bayern München verloor zaterdag op bezoek bij Eintracht Frankfurt met liefst 5-1. (Foto: Pro Shots)

Kovac al langer onder druk bij Bayern München

Kovac werd in de zomer van 2018 aangesteld als trainer van de Duitse landskampioen als opvolger van Jupp Heynckes. De positie van de Kroaat stond al vaker ter discussie, aangezien de resultaten van Bayern München sinds zijn komst zeer wisselvallig waren.

Onder Kovac werd Bayern vorig seizoen op de slotdag wel voor de zevende keer op rij landskampioen door Eintracht Frankfurt met 5-1 te verslaan. Ook de DFB-Pokal werd veroverd na een 0-3-zege in de finale tegen RB Leipzig, maar in de Champions League ging het in de achtste finales al mis tegen Liverpool.

Toch leek Kovac dit seizoen goed op weg met 'Der Rekordmeister'. Begin oktober stond Bayern München nog bovenaan in de Bundesliga en werd Tottenham Hotspur in de groepsfase van de Champions League met liefst 2-7 vernederd.

De laatste weken ging het echter minder draaien in Zuid-Duitsland. Hoffenheim was in de Allianz Arena al met 1-2 te sterk en in de beker werd er uiterst moeizaam gewonnen bij VfL Bochum uit de Tweede Bundesliga (1-2). De zeperd van zaterdag bleek echter de druppel: Bayern München leed bij Eintracht Frankfurt de zwaarste competitienederlaag in de afgelopen tien jaar: 5-1.

Bayern staat momenteel op de vierde plaats in de Bundesliga met achttien punten uit tien duels. De achterstand op koploper Borussia Mönchengladbach is vier punten.

