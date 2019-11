Robert Maaskant heeft het gehad met een klein deel van het publiek van VVV-Venlo. De coach van de kwakkelende Limburgse club kreeg zondag bij het thuisduel met Feyenoord (0-3) niet voor het eerst dit seizoen allerlei verwensingen naar zijn hoofd.

Bij het verlaten van het veld tijdens de rust zocht de vijftigjarige Maaskant de confrontatie met enkele fans, al had hij daar achteraf spijt van.

"Ik moet dat niet doen. Het is stom, want je kunt dat niet winnen. Maar ik ben er klaar mee dat allerlei anonieme mensen met een pet en een hoed op van alles naar je roepen wat heel persoonlijk is", begon Maaskant na de wedstrijd zijn betoog bij FOX Sports.

"Op een gegeven moment ben je klaar met het accepteren van dat soort zaken. Ik weet dat ik dat als hoofdtrainer niet moet doen, maar op het moment dat het persoonlijk wordt, denk ik: stap even uit dat hek en kom maar even praten. Leg het dan eens uit."

"Supporters hebben alle reden om kwaad te zijn als je verliest en ze mogen vinden dat het mijn schuld is, maar in Nederland moeten we opletten dat we grenzen niet laten vervagen met dit soort zaken."

De VVV-fans waren voorafgaand aan de wedstrijd tegen Feyenoord nog vol goede moed. (Foto: Pro Shots)

'Woensdag riep een ventje van veertien van alles'

Maaskant verloor tegen Feyenoord al voor de zesde keer op rij in de Eredivisie met VVV, dat voorlaatste staat. Bovendien werd woensdag in de TOTO KNVB Beker verloren van de amateurs van Groene Ster en ook toen was hij het mikpunt.

"Woensdag was er een ventje van veertien jaar die voor de wedstrijd de meest verschrikkelijke dingen liep te roepen, omdat ik een VVV-jas aan heb. Volgens mij moeten we dat niet accepteren", aldus de coach.

"Ik hoorde vandaag een spreekkoor omdat ik Lee Cattermole eruit haalde, maar die jongen was gewoon geblesseerd. Als het publiek daar dan massaal op reageert... Daar kan ik helemaal niets mee."

Maaskant baalt van de manier waarop VVV steeds verliest. "Het was een wedstrijd waarin we weer zomaar met 2-0 achterstonden. Ook tegen Feyenoord was dat niet nodig geweest. Dat is lastig, want we moeten ons terug in de wedstrijd vechten, terwijl we niet makkelijk scoren."

De volgende wedstrijd van VVV en Maaskant, die zich geen zorgen zegt te maken om zijn toekomst, is zaterdag. De Limburgers gaan dan op bezoek bij Heracles Almelo.

