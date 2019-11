Jan-Arie van der Heijden is blij dat hij zondag eindelijk weer eens een wedstrijd speelde voor Feyenoord. De 31-jarige verdediger neemt de opgestapte trainer Jaap Stam niets kwalijk en vermoedt dat zijn maandenlange afwezigheid van hogerhand is bepaald.

"Ik had het gevoel dat de vorige trainer (Stam, red.) niet helemaal alles zelf besloot", zei Van der Heijden na de met 0-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, zonder daarbij in te gaan op de vraag of hij het 'slachtoffer' was van het aantrekken van Edgar Ié en Marcos Senesi.

"Ik vond hem gewoon een goede trainer. Ik had ook een heel goede band met hem. We spraken veel met elkaar, hij was veel met mij bezig. Ik heb nooit het gevoel gehad dat hij me zou hebben afgeschreven. Er zijn veel dingen uit hun verband getrokken. Dat ik er niet rouwig om ben dat hij is vertrokken, klopt totaal niet."

Van der Heijden had aan het begin van het seizoen nog een basisplaats bij Feyenoord. Hij moest na de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) op 18 augustus echter zijn plaats afstaan aan Ié en Senesi en behoorde sindsdien niet eens meer tot de wedstrijdselectie.

"Het is voor mij ook wel wonderlijk hoe het is gegaan, maar ik ben er niet minder blij om dat ik er weer in sta. Het was niet altijd even makkelijk. Iedere speler wil natuurlijk voetballen, maar dat was voor mij even niet aan de orde. Ik heb desondanks niet heel anders gedaan dan normaal", aldus Van der Heijden.

"Alleen de weekenden zagen er anders uit. Ik heb ook daarin goed voor mezelf gezorgd. Ik heb wel gewoon de hele tijd meegetraind met de groep. Dat ging heel goed. Ik wachtte daardoor rustig tot ik een kans zou krijgen. Ik ga al wat langer mee in de voetballerij, dus dan weet je dat het de volgende dag weer anders kan zijn."

Dick Advocaat maakte tegen VVV-Venlo zijn debuut als trainer van Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

'Ik dacht: oké, ik ben dit weekend niet vrij'

Van der Heijden hield er donderdag al rekening mee dat hij zou gaan spelen tegen VVV. Hij kreeg bij het partijspel op de eerste training van de nieuwe coach Dick Advocaat, die woensdag werd aangesteld als de opvolger van Stam, een hesje en dat is normaal gesproken het teken dat je in de basis staat.

"Ik dacht: 'Oké, ik ben dit weekend niet vrij'. Dan voel je je natuurlijk van binnen even heerlijk. Trainen is leuk, maar de wedstrijden ging ik erg missen. Daar doe je het allemaal voor. Ik heb er elke dag het maximale voor mezelf uitgehaald en daardoor mag ik nu weer opdraven."

Van der Heijden kreeg van Advocaat mee om tegen VVV de leiding te nemen in de defensie. Advocaat liet donderdag bij zijn perspresentatie weten geschrokken te zijn van de onderlinge communicatie in het elftal en zinspeelde toen al op het passeren van onder anderen Senesi.

"Het schortte bij ons vooral aan de communicatie", aldus Van der Heijden. "We hebben een goede ploeg, maar we hebben ook wedstrijden gehad waarin we de betere waren, maar toch verloren. Dat moet er echt uit en dan is communicatie ontzettend belangrijk. We hebben het vandaag goed gedaan en moeten hierop voortborduren."

Feyenoord neemt het donderdag in eigen huis op tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League en moet dan gezien de stand in de poule - de Rotterdammers staan onderaan - winnen om uitzicht te houden op de knock-outfase.

