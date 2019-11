De wedstrijd tussen Everton en Tottenham Hotspur (1-1) in de Premier League is zondag volledig overschaduwd door een vreselijke blessure van André Gomes. De Portugese middenvelder van Everton brak vermoedelijk zijn onderbeen bij een charge van Heung-Min Son, die daarvoor rood kreeg.

Son zette tien minuten voor tijd een harde tackle in op Gomes, die bezig was met een dribbel aan de zijlijn. De 26-jarige middenvelder kwam daarna in botsing met Serge Aurier en bleef liggen met zijn been in een onnatuurlijke houding.

Scheidsrechter Martin Atkinson kwam aanvankelijk met een gele kaart aanzetten voor Son, maar veranderde bij het zien van de schade snel van gedachten. De Zuid-Koreaanse aanvaller verliet zichtbaar aangeslagen het veld.

Voormalig Barcelona-speler Gomes moest minutenlang op het veld gestabiliseerd worden voordat hij met een brancard naar de kant kon. Tottenham stond op dat moment met 0-1 voor dankzij een doelpunt van Dele Alli. Met een man meer sleepte Everton er dankzij een goal van Cenk Tosun in de zevende minuut van de (in totaal twaalf minuten) blessuretijd toch nog een punt uit voor de thuisploeg.

Zowel Tottenham als Everton schiet niet veel op met het gelijkspel. De 'Spurs' bezetten de elfde plaats in de Premier League met dertien punten uit elf duels, de 'Toffees' staan op de zeventiende plaats (elf punten) maar net boven de degradatiestreep.

Heung-Min Son is hevig aangedaan bij het zien van de schade bij André Gomes. (Foto: Pro Shots)

Leicester wint opnieuw en staat derde

Leicester City boekte een week na de spraakmakende 0-9-overwinning op Southampton opnieuw een uitzege. Op bezoek bij Crystal Palace won de ploeg van trainer Brendan Rodgers zondag met 0-2.

Leicester nestelt zich daardoor weer op de derde plaats in de Premier League, met 23 punten uit 11 wedstrijden. Alleen de voornaamste titelkandidaten Liverpool (31) en Manchester City (25) staan er beter voor.

Leicester maakte het verschil tegen Crystal Palace in de tweede helft. De Turk Caglar Söyüncü opende in de 57e minuut de score uit een corner, die door Patrick van Aanholt ongelukkig werd doorgekopt. Jamie Vardy maakte er vlak voor tijd na een vloeiende aanval 0-2 van.

Bij Crystal Palace speelde Van Aanholt de hele wedstrijd mee. De Londense club staat op de negende plaats in de middenmoot.

De 0-9 van vorige week betekende voor Leicester een evenaring van de grootste overwinning ooit in de Premier League (na de 9-0 van Manchester United tegen Ipswich Town in 1995) en was zelfs de grootste uitzege in de hoogste Engelse divisie.

Slechte generale Young Boys voor duel met Feyenoord

In Zwitserland kende Young Boys een slechte generale voor de Europa League-wedstrijd van donderdag in de Kuip tegen Feyenoord. De koploper ging met 3-0 hard onderuit bij Servette en leed zo de eerste nederlaag van het seizoen.

PSV's opponent LASK Linz begint wel met een goed gevoel aan de Europese week. De Oostenrijkse ploeg, die donderdag PSV ontvangt in de groepsfase van de Europa League, won in eigen land thuis met 2-0 van Austria Wien.

Astana, dat komende week thuis aantreedt tegen AZ, won met 0-1 van Tobol en blijft zo koploper in Kazachstan.