Spits Mario Balotelli is zondag even van het veld gestapt wegens racisme. De Serie A-wedstrijd tussen Hellas Verona en zijn club Brescia (2-1) lag door het incident enkele minuten stil.

Tien minuten na rust trapte Balotelli bij de hoekvlag een bal het publiek in uit woede over de racistische geluiden, waarna hij van het veld stapte. Scheidsrechter Maurizio Mariani gaf de spits een gele kaart wegens zijn woede-uitbarsting.

Met armgebaren maakte de 29-jarige Balotelli zijn onvrede over het racistische publiek kenbaar. Enkele van zijn ploeggenoten en spelers van Hellas haalden de oud-speler van onder meer Internazionale, Manchester City, AC Milan en Liverpool over om toch door te spelen.

Door het tumult legde de scheidsrechter de wedstrijd enkele minuten stil. De vierde official liet door de speaker in het Bentegodi-stadion omroepen dat het publiek moest stoppen met de racistische leuzen.

Na vier minuten werd het duel hervat, met Balotelli toch weer op het veld. In de 85e minuut nam hij sportief wraak op de fans van Hellas door te scoren. De 36-voudig international van Italië schoot de bal van zo'n 20 meter in de kruising. Het duel eindigde in 2-1 voor Hellas.

Voor gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van het incident met Balotelli.

Racisme groot probleem in Italië

Racisme is al jaren een groot probleem in het Italiaanse voetbal. Ook dit seizoen ging het al een paar keer eerder mis.

Fans van Cagliari maakten in september apengeluiden naar Internazionale-spits Romelu Lukaku toen hij een strafschop nam. Cagliari werd door de Italiaanse bond niet bestraft na dat voorval.

Ook de wedstrijd Atalanta Bergamo-Fiorentina werd enkele minuten stilgelegd wegens racistische spreekkoren vanaf de tribunes tegen de Braziliaan Dalbert van Fiorentina. De fans van Hellas maakten zich eerder schuldig aan apengeluiden jegens de Ivoriaanse AC Milan-speler Franck Kessié.