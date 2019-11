Dick Advocaat was zondag na zijn debuut als Feyenoord-trainer uit bij VVV-Venlo vooral tevreden over de uitslag (0-3). Wel oordeelde hij dat zijn ploeg nog veel progressie moet boeken.

"Het resultaat is goed, maar het spel kan nog veel beter", zei de 72-jarige trainer, die deze week werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Jaap Stam, tegen FOX Sports. "De spelers waren overijverig, daardoor maken ze nog wat foutjes."

Feyenoord maakte op bezoek bij laagvlieger VVV het verschil al in de eerste helft door goals van Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis. Die laatste maakte er in blessuretijd uit een penalty ook nog 0-3 van. VVV speelde toen door een rode kaart van Chris Kum al een tijd met tien man.

"We leunen in de tweede helft teveel naar achteren en dat moet je niet doen als je met een man meer staat" oordeelde Advocaat. "Maar ik snap wel dat ze momenteel een beetje op zeker spelen. Hopelijk geeft deze overwinning wat extra vertrouwen."

Feyenoord werd een week geleden in de Klassieker tegen Ajax op een kansloze 4-0-nederlaag getrakteerd, wat voor Stam de directe aanleiding was om zijn ontslag in te dienen. Door de winst op VVV klimt de geplaagde ploeg van de twaalfde naar de tiende plaats in de Eredivisie.

"Je kan na de afgelopen periode niet verwachten dat de spelers meteen alles goed doen", vond Advocaat. "Maar al met al zaten er wel aardige momenten tussen."

Advocaat spaart Jørgensen niet meer op kunstgras

Advocaat maakte bij zijn eerste wedstrijd als trainer van Feyenoord direct duidelijk dat bij hem andere wetten gelden dan onder zijn voorganger. De blessuregevoelige Jørgensen, die eerder wedstrijden op kunstgras vaak liet schieten, stond in de Koel gewoon aan de aftrap.

"Hoewel er hier kunstgras ligt, heb ik tegen hem gezegd dat we hem niet meer gaan sparen", zei de trainer, die de Deen na ruim een kwartier spelen de score zag openen. "Hij is een internationale spits, dus een tegenstander schrikt toch als ze zijn naam op het wedstrijdformulier ziet staan."

Ook Berghuis, die ten koste van Eric Botteghin is aangewezen als eerste aanvoerder, betaalde met twee doelpunten het vertrouwen van zijn trainer direct uit. "Al moet het voetballend ook bij hem nog beter, want hij leed veel balverlies", bleef Advocaat kritisch. "Maar voor een speler als Steven komen mensen wel naar het stadion."

