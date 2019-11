ADO Den Haag heeft zondag net naast zijn tweede competitiezege op rij gegrepen. Door een late gelijkmaker van Sven Botman werd het thuis tegen sc Heerenveen 1-1. FC Groningen won dankzij twee goals van Kaj Sierhuis met 2-0 van Willem II.

Michel Kramer zette ADO na een uur spelen op voorsprong door te scoren uit een penalty die was toegekend nadat Sherel Floranus op knullige wijze Crysencio Summerville onderuit had gehaald.

Heerenveen, dat in de eerste helft een doelpunt van Jens Odgaard afgekeurd had zien worden wegens buitenspel, kwam twee minuten voor tijd langszij. Verdediger Botman kopte raak na een goede voorzet van Joey Veerman.

ADO, vorige week in Arnhem verrassend met 0-2 te sterk voor Vitesse, blijft met tien punten uit twaalf duels in de gevarenzone staan. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk bezet de veertiende plaats in de Eredivisie.

Heerenveen is met achttien punten de nummer zeven. De Friese ploeg had twee weken geleden in Den Haag nog verrassend met 2-4 gewonnen van AZ, dat vanwege het deels instorten van het dak van het eigen stadion al maandenlang de thuisduels afwerkt in de thuishaven van ADO.

Kaj Sierhuis bezorgde FC Groningen een 2-0-overwinning op Willem II. (Foto: Pro Shots)

Groningen zet goede serie voort

FC Groningen is bezig aan een sterke serie in de Eredivisie. De 'Trots van het Noorden' won dankzij treffers van spits Sierhuis van Willem II en bleef voor de vierde keer op rij ongeslagen.

De 21-jarige Sierhuis opende vijf minuten voor rust van dichtbij op acrobatische wijze de score. Vroeg in de tweede helft maakte de oud-Ajacied met een fraaie knal zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en zijn derde van het seizoen.

Groningen lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. De ploeg van coach Danny Buijs won in de voorbije speelrondes al van RKC Waalwijk (3-0) en Sparta Rotterdam (2-0) en speelde met 1-1 gelijk bij sc Heerenveen. Na de winst op Willem II staat de club negende in de Eredivisie.

Tegenstander Willem II had juist drie wedstrijden zonder nederlaag achter de rug. De formatie van trainer Adrie Koster staat nog wel steeds keurig zesde achter Ajax, AZ, PSV, FC Utrecht en Vitesse.

