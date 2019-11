Feyenoord heeft zondag gewonnen bij het debuut van trainer Dick Advocaat. De Rotterdammers versloegen VVV-Venlo relatief eenvoudig met 0-3.

Feyenoord stond halverwege al op een 0-2-voorsprong dankzij Nicolai Jørgensen en Steven Berghuis, waarna Berghuis in de extra tijd uit een strafschop voor de eindstand zorgde. VVV eindigde de wedstrijd met tien man na een rode kaart (twee keer geel) voor Christian Kum.

Advocaat greep meteen in bij zijn eerste wedstrijd. De opvolger van de opgestapte Jaap Stam gaf Jan-Arie van der Heijden, die sinds 18 augustus niet meer had gespeeld, een basisplaats en benoemde Berghuis ten koste van Eric Botteghin tot de nieuwe aanvoerder.

Feyenoord steeg door de zege op VVV van de twaalfde naar de tiende plaats in de Eredivisie. De landskampioen van 2017 heeft al wel vijftien punten minder dan koploper Ajax, dat vrijdag geen misstap beging tegen PEC Zwolle (2-4).

VVV verkeert door de nederlaag nog altijd in zwaar weer. De ploeg van de geplaagde trainer Robert Maaskant verloor voor de zesde keer op rij en staat slechts zeventiende. Woensdag werd VVV in de TOTO KNVB Beker bovendien direct uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster.

Dick Advocaat en de nieuwe Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord scoort bij eerste kans

Feyenoord begon wat stroef aan de wedstrijd tegen VVV. De bezoekers kwamen in het eerste gedeelte niet in de buurt van het vijandelijke strafschopgebied en moest speldenprikjes toestaan van VVV (kopballen van Evert Linthorst en Kum).

Toch was het in de achttiende minuut bij de eerste kans direct raak voor Feyenoord. Jørgensen tikte de bal van dichtbij slim binnen na een lage voorzet van Jens Toornstra en tekende zo eindelijk voor zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Feyenoord pakte daarmee het initiatief en had nog maar weinig te duchten van VVV. De thuisclub hanteerde vooral de lange bal, wat weliswaar een mogelijkheid opleverde voor Haji Wright, maar verder bleef het centrale verdedigingsduo Van der Heijden/Edgar Ié simpel overeind.

Het was eigenlijk wachten op de 0-2 en die viel al in de 33e minuut. Berghuis bleef wat gelukkig in balbezit en schoot de bal van een meter of 25 op fraaie wijze achter de kansloze doelman Thorsten Kirschbaum.

Nicolai Jørgensen opende de score in de eerste helft. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord doet het rustig aan na rust

In de openingsfase van de tweede helft deed Feyenoord het allemaal wat rustiger aan en dat zorgde ervoor dat VVV de druk kon opvoeren. Het elftal van Maaskant dook een paar keer gevaarlijk op voor het doel van keeper Kenneth Vermeer, maar verder ook niet.

Na de 68e minuut hoefde Feyenoord al helemaal niets meer te vrezen van VVV. Kum kreeg van scheidsrechter Kevin Blom zijn tweede gele kaart voor een domme overtreding op Berghuis, waardoor van spanning eigenlijk geen sprake meer was.

Advocaat gebruikte de laatste twintig minuten om wat spelers rust te gunnen voor de belangrijke thuiswedstrijd van donderdag tegen Young Boys in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord moet dan winnen om uitzicht te houden op de knock-outfase.

Feyenoord ging in de slotfase, toen de regen met bakken uit de lucht kwam, op jacht naar de 0-3 en die kwam er ook. Berghuis, die eerst nog een vrije trap knap gekeerd zag worden door Kirschbaum, benutte vlak voor tijd een penalty.

Dick Advocaat betreedt het stadion van VVV in het regenachtige Venlo. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie