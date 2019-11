Dick Advocaat heeft zondag voorafgaand aan zijn debuutwedstrijd als trainer van Feyenoord uit tegen VVV-Venlo Steven Berghuis benoemd tot de nieuwe aanvoerder. Eric Botteghin moet de band daardoor inleveren.

Botteghin was onder Jaap Stam de aanvoerder van Feyenoord, maar die stapte maandag op vanwege de slechte sportieve prestaties. Zijn opvolger Advocaat koos er direct voor een andere aanvoerder te kiezen.

Berghuis was al de reserveaanvoerder. Hij zou tegen VVV de band sowieso al dragen, omdat Botteghin ontbreekt in de selectie wegens een blessure en plaats moest nemen op de tribune.

Het is nog niet bekend wie nu de tweede aanvoerder is achter Berghuis. Advocaat heeft daar geen mededelingen over gedaan in De Koel.

Advocaat voert nog meer wijzigingen door

Advocaat voerde voor het treffen met VVV nog meer wijzigingen door. Hij gaf onder anderen Jan-Arie van der Heijden een basisplaats. De verdediger behoorde sinds 18 augustus, de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1), niet tot de wedstrijdselectie.

Feyenoord is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De Rotterdammers zijn na elf speelrondes terug te vinden op de beschamende twaalfde plaats, met al vijftien verliespunten meer dan koploper Ajax.

De ploeg van Advocaat speelt zondag om 14.30 uur in De Koel tegen VVV en neemt het donderdag om 21.00 uur in eigen huis op tegen BSC Young Boys in de groepsfase van de Europa League.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie