FC Utrecht heeft zondagmiddag dankzij een riante 6-0-zege op Fortuna Sittard de vierde plaats in de Eredivisie overgenomen van Vitesse. De Arnhemmers verloren eerder op de dag met 2-1 van FC Emmen.

FC Utrecht evenaarde zijn grootste zege ooit in de Eredivisie. Vijf keer eerder werd er met zes doelpunten verschil gewonnen, de laatste keer in 2007 tegen Sparta Rotterdam (7-1).

De ploeg van trainer John van den Brom stond bij rust met 3-0 voor dankzij treffers van Gyrano Kerk, Sander van de Streek en Simon Gustafson. Na rust waren Van de Streek en Gustafson wederom trefzeker en bepaalde Simon Makienok de eindstand op 6-0.

Het is de vierde zege op rij voor Utrecht, dat eerder PSV (3-0), Sparta Rotterdam (1-2) en Excelsior'31 (1-4 in de KNVB-beker) versloeg. De 'Domstedelingen' hebben net als Vitesse 23 punten, maar beschikken over een beter doelsaldo.

Fortuna heeft na twaalf duels slechts negen punten en houdt op de ranglijst alleen RKC Waalwijk (vier punten) en VVV-Venlo (eveneens negen) onder zich.

Utrecht viert een van de zes treffers tegen Fortuna. (Foto: Pro Shots)

Utrecht binnen kwartier op rozen

Al in de vierde minuut kwam Utrecht op voorsprong via Kerk. Na een één-tweetje met Sean Klaiber kon hij de bal van dichtbij achter Fortuna-doelman Alexei Koselev prikken.

Tien minuten later was Kerk de aangever bij de tweede treffer van de middag in Stadion Galgenwaard. Hij zette Van de Streek alleen voor de keeper en de aanvaller schoot eenvoudig binnen.

Fortuna maakte geen moment aanspraak op een goed resultaat en incasseerde na een half uur de 3-0. Na duw- en trekwerk bij een hoekschop legde arbiter Jochem Kamphuis de bal op de penaltystip, waarna Gustafson gedecideerd raak schoot.

Na een kwartier in de tweede helft scoorde de thuisploeg na een fout van Fortuna-verdediger Martin Angha opnieuw. Van de Streek schoot zijn tweede en Utrechts vierde binnen op aangeven van Gustafson.

Utrecht kreeg tien minuten later opnieuw een strafschop, nadat Branislav Ninaj Van de Streek naar de grond werkte. Gustafson schoot ook zijn tweede penalty feilloos raak.

Het slotakkoord was voor Makienok, die als invaller de 6-0 binnen volleerde. De Deen scoorde zo ook in zijn tweede duel sinds een blessure die hem een jaar aan de kant hield. Donderdag was hij ook trefzeker in het bekerduel met Excelsior '31.

De spelers van Vitesse druipen af na de nederlaag in Emmen. (Foto: Pro Shots)

Vitesse al snel op achterstand in Emmen

Emmen kwam tegen Vitesse al vroeg op een 2-0-voorsprong via Michael de Leeuw en Nicolai Laursen. Verder dan de aansluitingstreffer van Nouha Dicko kwamen de Arnhemmers niet.

Het is de derde thuiszege op rij voor Emmen, dat met dertien punten aansluiting vindt met de onderkant van de middenmoot.

Vitesse leed zijn tweede nederlaag op rij in de Eredivisie, nadat de ploeg van trainer Leonid Slutsky vorige week al thuis verloor van laagvlieger ADO Den Haag. Later op zondag kan Vitesse de vierde plek verliezen aan FC Utrecht, als die club er in slaagt om thuis te winnen van Fortuna Sittard.

Michael de Leeuw raakt de lat, waarna Nicolai Laursen uit de rebound voor 2-0 zorgt. (Foto: Pro Shots)

Vitesse begint opnieuw dramatisch aan wedstrijd

Vitesse kende net als vorige week tegen ADO Den Haag (0-2 achter na zes minuten) ook in Emmen een dramatische start. De thuisploeg begon veel feller aan het duel en stond na 22 minuten met 2-0 voor.

Eerst was het De Leeuw die bij de tweede paal simpel kon binnentikken na een voorzet van Glenn Bijl, waar Vitesse-doelman Remko Pasveer zich volledig op verkeek. Enkele minuten later viel de tweede Drentse treffer, toen Laursen de rebound benutte nadat Pasveer een inzet van De Leeuw nog net kon keren.

Ook daarna liet Vitesse nauwelijks iets zien en de aansluitingstreffer van Dicko in de 33e minuut kwam dan ook uit de lucht vallen. De aanvaller uit Mali gaf het laatste zetje nadat Bryan Linssen de paal raakte.

Ook daarna bleef Vitesse matig spelen, maar kreeg de ploeg wel enkele kansen. Een gevaarlijke voorzet van Tim Matavz werd echter door iedereen gemist. Na rust lieten Jay-Roy Grot en Linssen aardige mogelijkheden onbenut.

Emmen hield in de slotfase zonder veel problemen stand en verwelkomde bovendien invaller Anco Jansen terug op het veld. Door een knieblessure was de dertigjarige spits dit seizoen nog niet in actie gekomen.

Emmen-middenvelder Sergio Peña dribbelt langs drie spelers van Vitesse. (Foto: Pro Shots)

