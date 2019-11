Feyenoord begint zondag met Jan-Arie van der Heijden en Edgar Miguel Ié centraal achterin in de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. Marcos Senesi start op de reservebank en Eric Botteghin ontbreekt in de selectie wegens een blessure.

Van der Heijden speelt zijn eerste wedstrijd sinds 18 augustus. Hij had aan het begin van dit seizoen nog gewoon een basisplaats, maar maakte na de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) geen deel meer uit van de selectie.

De 31-jarige verdediger was na de komst van Ié en Senesi niet langer nodig onder Jaap Stam, maar diens opvolger Dick Advocaat doet bij zijn debuut als trainer van Feyenoord zoals al in de training deze week was te zien meteen een beroep op hem.

De verwachting was dat Van der Heijden tegen VVV weer een centraal duo zou vormen met Botteghin, maar de aanvoerder is op het laatste moment afgehaakt wegens een blessure en is niet meegereisd naar Venlo.

Advocaat geeft ook een basisplaats aan Orkun Kökcü, die vorige week in de pijnlijk verlopen uitwedstrijd tegen aartsrivaal Ajax (4-0-nederlaag) negentig minuten plaats moest nemen op de reservebank.

Blom scheidsrechter in De Koel

Bij VVV krijgt Thorsten Kirschbaum nog altijd het vertrouwen van de bekritiseerde trainer Robert Maaskant. De Duitse doelman ging de afgelopen weken een paar keer flink in de fout, maar die missers komen hem vooralsnog niet duur te staan.

Feyenoord is aan een zeer teleurstellend seizoen bezig. De Rotterdammers zijn na elf speelrondes pas terug te vinden op de beschamende twaalfde plaats, met al vijftien verliespunten meer dan koploper Ajax.

VVV verkeert ook in zwaar weer. De Venlonaren bezetten slechts de zeventiende plaats en blameerden zich woensdag in de eerste ronde van het TOTO KNVB Bekertoernooi door na strafschoppen te verliezen van de amateurs van Groene Ster.

De wedstrijd tussen VVV-Venlo en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de uitverkochte Koel en staat onder leiding van scheidsrechter Kevin Blom. Christiaan Bax fungeert vanuit Zeist als videoscheidsrechter (VAR).

Opstelling VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik, Schäfer, Röseler, Kum; Cattermole, Post, Linthorst; Neudecker, Wright, Van Ooijen.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Ié, Van der Heijden, Haps; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Jørgensen, Sinisterra.