Matthijs de Ligt maakte zaterdag zijn eerste treffer voor Juventus en bezorgde zijn club daarmee een 0-1-overwinning in de derby tegen Torino. De bekritiseerde verdediger sprak na afloop zijn dankbaarheid uit richting zijn ploeggenoten.

De Ligt schoot tegen Torino twintig minuten voor tijd de bal hard en hoog binnen nadat Gonzalo Higuaín een corner had teruggelegd. De oud-Ajacied had een compliment over voor de Argentijnse aangever.

"Ik ben dank verschuldigd aan Gonzalo, hij gaf mij vandaag een geweldige assist", aldus De Ligt lachend tegen Italiaanse media na het duel. "Om de winnende goal te maken in deze derby is heel speciaal."

De twintigjarige Nederlander was zijn ploeggenoot echter dankbaar voor meer dan zijn assist. "Mijn relatie met Gonzalo en ook Cristiano Ronaldo is erg goed, het zijn fijne ploeggenoten. Ze praten veel met me en maken veel grapjes."

De goede relatie met zijn teamgenoten helpt De Ligt naar eigen zeggen met zijn aanpassing bij Juventus, die vooralsnog moeizaam verliep. "Het is altijd lastig om bij een nieuwe club te beginnen, ook voor mij. De jongens zijn erg aardig voor me en zorgen ervoor dat ik me welkom voel."

Matthijs de Ligt viert zijn eerste goal voor Juventus. (Foto: Pro Shots)

De Ligt vond handsbal geen penalty

De Ligt gaf in de Serie A al twee keer een penalty weg wegens hands en dat had hem ook tegen Torino kunnen overkomen. In de eerste helft kreeg hij in zijn eigen strafschopgebied de bal op zijn arm, maar de scheidsrechter en de VAR oordeelden dat de bal niet op de stip ging. De Ligt was het eens met die beslissing.

"De bal viel op mijn arm, die langs mijn lichaam hing", beschreef de centrale verdediger de situatie. "Ik wist gelijk dat het geen penalty was, dat zou erg onrechtvaardig zijn geweest."

Door de overwinning op Torino heroverde Juventus de koppositie in de Serie A. De 'Oude Dame' heeft 29 punten na elf duels. Naaste concurrent Internazionale volgt op een punt.

