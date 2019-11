Bondscoach Ronald Koeman weet nog niet of hij Mohamed Ihattaren direct bij de selectie van het Nederlands elftal haalt, nu de PSV-middenvelder definitief voor Oranje heeft gekozen.

Nederland speelt op 16 november in en tegen Noord-Ierland een cruciaal duel in de EK-kwalificatiereeks. Bij een gelijkspel is het Nederlands elftal zeker van het EK komende zomer. Drie dagen later neemt Oranje het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Estland.

Koeman moet zijn definitieve selectie voor het tweeluik nog bekendmaken, maar had al wel zijn voorselectie vrijgegeven. Daar zat Ihattaren nog niet bij, omdat de middenvelder toen nog geen keuze had gemaakt.

"Hij zat niet bij de voorselectie, omdat ons laatste gesprek pas afgelopen vrijdag was", aldus Koeman in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over Ihattaren, die zondag bekendmaakte definitief voor Oranje te kiezen. Die keuze werd uitgesteld omdat Ihattarens vader recent overleed.

"Ik zal na het weekend contact met hem hebben. Hij heeft in een eerder stadium aangegeven dat hij deze periode wil gebruiken voor zijn vader. Dat zei hij al toen zijn vader nog leefde, die is snel daarna gestorven", aldus Koeman.

"Als hij zegt dat hij nog rust nodig heeft om het te verwerken, dan komt hij in maart weer in beeld", verwijst Koeman naar de oefenduels van volgend jaar, waar nog geen tegenstander voor is. "Anders is er een kans dat hij geselecteerd wordt."