Mohammed Ihattaren heeft gekozen om voor het Nederlands elftal uit te komen, meldt de KNVB zondag. De middenvelder van PSV verkiest Oranje boven Marokko.

De zeventienjarige Ihattaren maakte zijn keuze na overleg met zijn familie, de KNVB en PSV.

"Ik heb er lang over nagedacht en heb ook veel met mijn familie overlegd. Uiteindelijk zijn we tot de beslissing gekomen om voor het Nederlands elftal te kiezen", aldus Ihattaren op de site van de KNVB.

"Ze hebben veel voor me gedaan in de vertegenwoordigende jeugdelftallen, ik heb daar alles doorlopen en dat maakt het ook moeilijk om weg te gaan. Sinds Onder 14 speel ik al in het oranje en ik heb met Onder 17 nog het EK gewonnen. Het is mooi dat ik dat voort kan zetten."