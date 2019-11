Oranje onder 17 heeft door een 4-0-zege op de leeftijdsgenoten van de Verenigde Staten toch nog de kans om de knock-outfase van het WK in Brazilië te bereiken.

De regerend Europees kampioen verloor zijn eerste twee groepsduels van Japan (3-0) en Senegal (3-1) en stond daardoor op de rand van uitschakeling. Door de ruime overwinning op de Amerikanen eindigde de ploeg als nummer drie in Groep D.

Omdat de vier beste nummers drie uit de groepsfase ook doorgaan naar de knock-outfase, heeft Nederland nog een kans. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen houdt op de ranglijst van de nummers drie in ieder geval Nieuw-Zeeland onder zich.

Als Tajikistan (groep E) verliest van Argentinië of Mexico (groep F) niet wint van de Solomonseilanden in hun laatste groepsduel, zit Oranje sowieso bij de vier beste nummers drie. Die twee ploegen komen zondagavond in actie.

Stand nummers drie 1. Australië 3-4 (5-5)

2. Chili 3-3 (5-6)

3. Nederland 3-3 (5-6)

4. Nieuw-Zeeland 3-3 (2-5)

5. Tajikistan 2-3 (2-5)

6. Mexico 2-1 (1-2)

Oranje pakt laatste strohalm tegen VS

De opdracht voor Oranje tegen de Verenigde Staten was ruim winnen en daar slaagde de ploeg in de nacht van zaterdag op zondag uitstekend in.

Sontje Hansen opende vlak voor rust de score op aangeven van zijn ploeggenoot bij Ajax Naci Ünüvar. Na rust liep Nederland verder uit door goals van wederom Hansen, Mohamed Taabouni en Jayden Braaf. Tussendoor miste Kenneth Taylor nog een penalty.

In het andere duel in groep D won het al geplaatste Japan van het eveneens reeds geplaatste Senegal. De Aziaten gingen daardoor de Afrikanen voorbij en eindigden als eerste in de groep.