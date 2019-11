Trainer Mark van Bommel denkt voorlopig niet aan de titel voor PSV in de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben na het 2-2-gelijkspel van zaterdag op bezoek bij Sparta Rotterdam al acht punten achterstand op koploper Ajax.

"Ik geef nooit op, maar het heeft nu geen zin daarover te praten. We staan acht punten achter. Daar kunnen we niet tevreden over zijn. We zitten gewoon in een moeilijke fase. Dat kun je niet ontkennen", zei Van Bommel tegen FOX Sports.

"Een hoop dingen zijn verklaarbaar, door de rode kaarten die we pakten en de belangrijke spelers die we missen. Maar we moeten ook realistisch zijn en eerlijk en naar onszelf kijken. Acht punten verliezen mag niet."

PSV verloor in de laatste twee competitiewedstrijden van FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) en slaagde er dus niet in om tegen Sparta het tij te keren. De Brabanders mochten gezien de late 2-2 van Cody Gakpo zelfs nog blij zijn met een punt.

"We wisten precies wat Sparta zou doen. Als de uitvoering dan niet zo is als je vooraf afspreekt, probeer je dat om te zetten. En dan ben je best wel geïrriteerd langs de lijn", aldus Van Bommel.

Denzel Dumfries bedankt de meegereisde fans na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. (Foto: Pro Shots)

'Simpele dingen waarin we tekortschieten'

Denzel Dumfries was ook zwaar teleurgesteld na de nieuwe averij. De verdediger vond het ongelooflijk dat de ploeg na de dompers tegen FC Utrecht en AZ ook zo matig voor de dag kwam tegen Sparta.

"Als je zo'n slechte week achter de rug hebt, moet je er alles aan doen om hier te winnen. Je weet wat voor soort trainer zij hebben en hoe fel ze willen spelen. Te vaak wonnen ze gemakkelijk de bal van ons. Dat kan niet."

Dumfries beseft dat PSV snel beterschap moet tonen wil het nog aanspraak maken op de landstitel. De huidige nummer drie gaat volgende week op bezoek bij Willem II en speelt tussendoor nog uit tegen LASK Linz in de groepsfase van de Europa League.

"Het zijn simpele dingen waarin we tekortschieten. We hebben zoveel kwaliteit en talent. Dat moet er wel uitkomen. Wij zijn PSV, een topclub. Dat moeten we meer uitstralen. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen, dat gebeurt op dit moment niet. We mogen meer van elkaar eisen."

